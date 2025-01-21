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Bolu’daki Yangın Faciası: Yanan Grand Kartal Otel’den Açıklama Geldi

Bolu’daki Yangın Faciası: Yanan Grand Kartal Otel’den Açıklama Geldi

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 22:35 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 23:14

Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel’nde çıkan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetmişti. Otelin resmi sayfasından yapılan açıklamada, yangının tüm yönleriyle araştırılması için yetkililerler birlikte çalıştıkları duyuruldu.

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Sosyal medyadan yapılan açıklama 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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