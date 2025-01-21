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Yangın Faciası: Yanan Otelin Sahibi Halit Ergül’ün Orman Yangınlarıyla İlgili Röportajı Ortaya Çıktı

Yangın Faciası: Yanan Otelin Sahibi Halit Ergül’ün Orman Yangınlarıyla İlgili Röportajı Ortaya Çıktı

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 22:45

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi. Olayla ilgili otelin sahibi dahil 9 kişi gözaltına alındı. İşetmenin sahibi olan Halit Ergün’ün, daha önce orman yangınlarıyla ilgili verdiği röportaj ortaya çıktı. Ergül, yangına neden olduğu için havai fişek kullanımını otelinde yasaklamış.

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Grand Kartal Oteli’nde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve olayda 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Grand Kartal Oteli’nde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve olayda 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otelin sahibi Halit Ergül dahil 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otelin sahibi Halit Ergül dahil 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aynı zaman Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı da olan Halit Ergül’ün, daha önce orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Aynı zaman Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı da olan Halit Ergül’ün, daha önce orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Ergül röportajında, yangınlara sebep olduğu için kendi otelinde havai fişekli kutlamalara kesinlikle izin vermediğini söylemiş.

Ergül röportajında, yangınlara sebep olduğu için kendi otelinde havai fişekli kutlamalara kesinlikle izin vermediğini söylemiş.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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