Yangın Faciası: Yanan Otelin Sahibi Halit Ergül’ün Orman Yangınlarıyla İlgili Röportajı Ortaya Çıktı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi. Olayla ilgili otelin sahibi dahil 9 kişi gözaltına alındı. İşetmenin sahibi olan Halit Ergün’ün, daha önce orman yangınlarıyla ilgili verdiği röportaj ortaya çıktı. Ergül, yangına neden olduğu için havai fişek kullanımını otelinde yasaklamış.