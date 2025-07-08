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Hayati Önem Taşıyor: Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesi Yolculara Neden Selam Verildiğini Açıkladı

Hayati Önem Taşıyor: Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesi Yolculara Neden Selam Verildiğini Açıkladı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 16:20

Uçağa binerken kabin memurlarının gülümseyerek “merhaba” demesi çoğu yolcu için sadece nazik bir karşılama gibi görünür. Ancak bu selamın arkasında düşündüğünüzden çok daha önemli bir sebep yatıyor. Wizz Air’de görevli bir kabin memuru, TikTok’ta yaptığı açıklamada bu davranışın aslında bir tür güvenlik kontrolü olduğunu dile getirdi. Yolcunun verdiği yanıt ise, uçağa binip binemeyeceğini belirleyen kritik detaylardan biri.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/travel/fligh...
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Uçağa binerken kabin memurlarının güler yüzle söylediği “merhaba”yı sadece bir nezaket ifadesi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

Uçağa binerken kabin memurlarının güler yüzle söylediği “merhaba”yı sadece bir nezaket ifadesi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

Wizz Air’de görevli kabin memuru Ioana Iachim, TikTok’ta paylaştığı ve milyonlarca kez izlenen videosunda, bu tek kelimelik selamlamanın arkasındaki asıl amacı açıkladı.

Ioana’nın belirttiğine göre, kabin görevlilerinin yolculara selam vermesi sadece naziklikten ibaret değil; aynı zamanda önemli bir kontrol mekanizması.

Ioana’nın belirttiğine göre, kabin görevlilerinin yolculara selam vermesi sadece naziklikten ibaret değil; aynı zamanda önemli bir kontrol mekanizması.

Bu selamlamalar sayesinde, yolcunun uçuştan önce alkol alıp almadığı ya da sağlık açısından uçmaya uygun olup olmadığı fark edilebiliyor. Yani verdiğiniz cevap, sadece bir karşılık değil, aynı zamanda sizin uçağa binmeye hazır olup olmadığınızın küçük bir testi niteliğinde.

Ancak amaç yalnızca bununla da sınırlı değil.

Ancak amaç yalnızca bununla da sınırlı değil.

Kabin memurları aynı zamanda acil durumlarda yardımcı olabilecek bedensel yeterliliğe sahip yolcuları da bu kısa karşılaşmada tespit etmeye çalışıyor. Özellikle acil çıkış sıralarında oturacak yolcuların bu konuda uygun kişiler olması gerekiyor. Bu yüzden de bazı yolculara uçağa binerken 'çıkış sırasına oturmak ister misiniz?' gibi sorular yöneltiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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