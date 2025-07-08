Hayati Önem Taşıyor: Uçuş Görevlisi, Yolculuk Öncesi Yolculara Neden Selam Verildiğini Açıkladı

Uçağa binerken kabin memurlarının gülümseyerek “merhaba” demesi çoğu yolcu için sadece nazik bir karşılama gibi görünür. Ancak bu selamın arkasında düşündüğünüzden çok daha önemli bir sebep yatıyor. Wizz Air’de görevli bir kabin memuru, TikTok’ta yaptığı açıklamada bu davranışın aslında bir tür güvenlik kontrolü olduğunu dile getirdi. Yolcunun verdiği yanıt ise, uçağa binip binemeyeceğini belirleyen kritik detaylardan biri.

İşte detaylar...