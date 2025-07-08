Geçmişteki ve Şimdiki Hallerini Paylaşarak Ne Kadar Değiştiğini Gösteren Kullanıcılar Nostalji Yaşattı
Sizler de takdir edersiniz ki zaman acımasız. Her yıl biraz daha değişiyor ve gelişiyoruz. X (Twitter) kullanıcıları da yeni bir akım başlattı. 'Past' ve 'Present' hallerini paylaşarak ne kadar değiştiklerini gösterdi, nostalji yaşattılar.
İşte o paylaşımlar...
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Gelin, kim neler paylaşmış beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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