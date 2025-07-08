Geçmişteki ve Şimdiki Hallerini Paylaşarak Ne Kadar Değiştiğini Gösteren Kullanıcılar Nostalji Yaşattı

Sizler de takdir edersiniz ki zaman acımasız. Her yıl biraz daha değişiyor ve gelişiyoruz. X (Twitter) kullanıcıları da yeni bir akım başlattı. 'Past' ve 'Present' hallerini paylaşarak ne kadar değiştiklerini gösterdi, nostalji yaşattılar.

İşte o paylaşımlar...