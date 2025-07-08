Ünlü Şef Uyardı! Mutfakta Sık Kullandığınız Kesme Tahtası, Bakteri Yuvası Olabilir!
Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/f...
Her gün mutfakta güvenle kullandığınız kesme tahtası, aslında düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. TikTok'ta içerik üreten ünlü şef Joshy, özellikle plastik kesme tahtaları konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Görünüşte temiz olan bu tahtalar, mikroskobik düzeyde bakteri barındırıyor olabilir.
İşte detaylar...
Kesme tahtası, mutfakta en çok kullanılan malzemelerden biri.
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Joshy’nin uyarısına göre, plastik tahtalar her ne kadar hijyenik görünse de aslında bakteri yuvası.
Ahşap Tahta Kullanın!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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