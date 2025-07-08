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Ünlü Şef Uyardı! Mutfakta Sık Kullandığınız Kesme Tahtası, Bakteri Yuvası Olabilir!

Ünlü Şef Uyardı! Mutfakta Sık Kullandığınız Kesme Tahtası, Bakteri Yuvası Olabilir!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 12:40

Her gün mutfakta güvenle kullandığınız kesme tahtası, aslında düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. TikTok'ta içerik üreten ünlü şef Joshy, özellikle plastik kesme tahtaları konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Görünüşte temiz olan bu tahtalar, mikroskobik düzeyde bakteri barındırıyor olabilir.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/f...

Kesme tahtası, mutfakta en çok kullanılan malzemelerden biri.

Sebze doğradığımız, et kestiğimiz ya da patates soyduğumuz kesme tahtaları her an elimiz onun üzerinde. Ancak TikTok'ta içerik üreten Şef Joshy’ye göre, kullandığınız kesme tahtasının türü düşündüğünüzden çok daha büyük bir fark yaratıyor. Özellikle plastik tahtalar için ciddi bir uyarısı var: “Onları hemen çöpe atın!”

Joshy’nin uyarısına göre, plastik tahtalar her ne kadar hijyenik görünse de aslında bakteri yuvası.

Joshy’nin uyarısına göre, plastik tahtalar her ne kadar hijyenik görünse de aslında bakteri yuvası.

Üzerinde oluşan kesik izleri, ıslak yüzeyi ve zamanla oluşan lekeler, bakterilerin yerleşip çoğalması için mükemmel bir alan yaratıyor. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkandığında plastik zayıflıyor ve mikroplastik salınımına neden olabiliyor.

Ahşap Tahta Kullanın!

Ahşap Tahta Kullanın!

Şef Joshy’ye göre ahşap kesme tahtaları, hem daha sağlıklı hem de daha pratik.

Ayrıca Joshy, tahtaların her zaman dik şekilde durmasını ve hava almasını öneriyor. Böylece tahtanın ömrü uzuyor ve bakteri oluşumu azalıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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