Ünlü Şef Uyardı! Mutfakta Sık Kullandığınız Kesme Tahtası, Bakteri Yuvası Olabilir!

Sebze doğradığımız, et kestiğimiz ya da patates soyduğumuz kesme tahtaları her an elimiz onun üzerinde. Ancak TikTok'ta içerik üreten Şef Joshy’ye göre, kullandığınız kesme tahtasının türü düşündüğünüzden çok daha büyük bir fark yaratıyor. Özellikle plastik tahtalar için ciddi bir uyarısı var: “Onları hemen çöpe atın!”