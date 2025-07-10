Güven Dolu İlişkilerde Partnerlerin Birbirlerine Sık Sık Kurduğu 7 Cümle
Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/d...
Sağlam bir ilişkinin temelinde yalnızca sevgi değil, güven ve doğru iletişim de yatar. Harvard eğitimli bir psikoloğa göre, birbirine gerçekten güvenen çiftler her gün tekrar ettiği bazı cümlelerle bu bağı güçlendiriyor. Bu cümleler, ilişkideki saygıyı, anlayışı ve bağlılığı besliyor. İşte güven dolu ilişkilerin olmazsa olmaz 7 cümlesi...
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Bir ilişkiyi güçlü ve uzun ömürlü kılan şey sadece sevgi değil; güven, anlayış ve doğru iletişim de en az onun kadar önemli.
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İşte o sihirli 7 cümle:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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