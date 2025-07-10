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Güven Dolu İlişkilerde Partnerlerin Birbirlerine Sık Sık Kurduğu 7 Cümle

Güven Dolu İlişkilerde Partnerlerin Birbirlerine Sık Sık Kurduğu 7 Cümle

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 09:45

Sağlam bir ilişkinin temelinde yalnızca sevgi değil, güven ve doğru iletişim de yatar. Harvard eğitimli bir psikoloğa göre, birbirine gerçekten güvenen çiftler her gün tekrar ettiği bazı cümlelerle bu bağı güçlendiriyor. Bu cümleler, ilişkideki saygıyı, anlayışı ve bağlılığı besliyor. İşte güven dolu ilişkilerin olmazsa olmaz 7 cümlesi...

Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/d...
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Bir ilişkiyi güçlü ve uzun ömürlü kılan şey sadece sevgi değil; güven, anlayış ve doğru iletişim de en az onun kadar önemli.

Bir ilişkiyi güçlü ve uzun ömürlü kılan şey sadece sevgi değil; güven, anlayış ve doğru iletişim de en az onun kadar önemli.

Harvard eğitimli klinik psikolog Dr. Courtney Warren, güven temelli ilişkilerin temel taşlarını açıklarken bu tür çiftlerin her gün tekrar ettiği 7 cümleyi söyledi.

İşte o sihirli 7 cümle:

İşte o sihirli 7 cümle:

Partneriniz, bu cümlelerden kaç tanesini kuruyor?

“Seni olduğun gibi seviyorum”

Bu ifade, partnerinizi değiştirmeye çalışmadan tüm özellikleriyle kabul ettiğinizin güçlü bir göstergesi. Kırılganlığın bir zayıflık değil, sevgiyle karşılanan bir gerçeklik olduğu bir ilişki ortamı yaratır.

“Sana güveniyorum”

Sadakatten çok daha fazlasını anlatan bu cümle, partnerinizin sizin iyiliğinizi gözettiğine duyulan inancı temsil eder. İlişkinin temel direklerinden biri olan dürüstlüğü de güçlendirir.

“Hadi bunu birlikte çözelim”

İlişkilerde sorunlar kaçınılmazdır ama önemli olan bu sorunlara nasıl yaklaşıldığıdır. Birlikte çözüm aramak, ‘biz’ bilincini pekiştirir ve ilişkiye dayanıklılık kazandırır.

“Kendine vakit ayırmana sevindim”

Sağlıklı bir ilişkide bireysellik de önemlidir. Partnerinizin kendiyle vakit geçirmesini desteklemek, hem güveni hem de saygıyı artırır. “Her an birlikte olmalıyız” anlayışı yerine, “Sen de bir bireysin” mesajı verir.

“Seni özledim”

Bu cümle, duygusal yakınlığı canlı tutar. Sürekli birlikte olsanız bile, partnerinize onu özlediğinizi söylemek, onun sizin için ne kadar değerli olduğunu hatırlatır.

“Konuşmamız gereken bir şey var”

Sorunları içe atmak yerine açıkça dile getirmek, sağlıklı iletişimin anahtarıdır. Bu cümle, suçlamadan ya da baskı yaratmadan, karşılıklı anlayışa kapı aralar.

“Plan yapalım mı?”

Ortak geleceğe dair küçük planlar yapmak, ilişkiye umut ve heyecan katar. Bu, “Seninle zaman geçirmek istiyorum” demenin dolaylı ama etkili bir yoludur. Basit bir hafta sonu planı bile bağı kuvvetlendirebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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