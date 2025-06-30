İnsan Beyninin Işık Yaydığını Biliyor muydunuz?
İnsan beyninin çok zayıf düzeyde bir ışık yaydığı, kulağa şaşırtıcı gelse de bilimsel olarak mümkün. Yeni bir araştırma, beynin metabolik süreçleri sırasında “biyofoton” adı verilen ışık parçacıkları ürettiğini ortaya koydu. Bu ışık çıplak gözle görülemeyecek kadar zayıf olsa da, özel cihazlarla ölçülebiliyor.
Gelin, araştırmanın detaylarına hep birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Current Biology’de yayımlanan yeni bir araştırma, insan beyninin çok zayıf düzeyde bir ışık yaydığını ve bu ışığın beyin aktiviteleriyle doğrudan bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanada’daki Algoma Üniversitesi’nden biyolog Hayley Casey liderliğinde yürütülen yeni bir çalışmada, araştırmacılar emisyonların insan beyninde nasıl ortaya çıktığını inceledi.
Termal Işıma Değil, Metabolik Kaynaklı Işık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın