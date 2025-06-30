İnsan Beyninin Işık Yaydığını Biliyor muydunuz?

Çalışmanın dikkat çekici yönü ise bu ışığın doğrudan kafatası dışından ölçülebilmesi ve beynin işlevsel durumuna göre değişiklik göstermesi.

Araştırmacılar bu veriler ışığında “fotoensefalografi” (photoencephalography) adını verdikleri potansiyel bir beyin görüntüleme yönteminin ilk adımlarını atmış oldu.

Beynin Işığı, Aktiviteye Göre Değişiyor

Katılımcılar tamamen karanlık bir odaya alındı. Başlarına hem beyin aktivitesini izlemek için EEG başlığı takıldı hem de çevresine foton çoğaltıcı tüpler yerleştirildi. Bu özel tüpler, son derece zayıf ışık sinyallerini dahi algılayabilecek hassasiyette tasarlanmıştı.

Katılımcılar hem dinlenme halinde hem de sesli uyaranlara dayalı basit görevler yaparken ölçüm alındı. Bulgular, insan beyninin gerçekten de dışarıdan tespit edilebilecek düzeyde UPE yaydığını ve bu yayımın EEG ile ölçülen beyin aktivitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi.