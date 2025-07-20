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Bir Aylığına Bazı Gıdaları Tüketmeyi Bırakan Kadın Cildinde Meydana Gelen Değişimini Paylaştı!

Bir Aylığına Bazı Gıdaları Tüketmeyi Bırakan Kadın Cildinde Meydana Gelen Değişimini Paylaştı!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 08:57

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Cilt problemleri çoğu zaman dış etkenlere, örneğin hava kirliliği, güneş ışınları ya da kozmetik ürünlere bağlansa da, aslında birçok sorun vücudun iç dengesizliklerinden kaynaklanır. Hormonal bozukluklar, beslenme yetersizlikleri, stres, sindirim sistemi sorunları ve uyku düzensizlikleri cilt sağlığını doğrudan etkiler. Cilt, vücudun içsel durumunu yansıtan bir ayna gibidir. Bu yüzden yalnızca dışarıdan bakım yapmak yeterli olmaz. Sağlıklı bir cilt için doğru beslenme, yeterli su tüketimi, iç organ sağlığı ve ruhsal denge büyük önem taşır.

'muallahanimmui' isimli içerik üreticisi, kendi sağlık problemlerine göre beslenme düzenini değiştirdi. Cildinde gerçekleşen değişimi takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@muallahanim/v...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Kötü beslenme, cilt sağlığını olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörlerden biri.

Kötü beslenme, cilt sağlığını olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörlerden biri.

Aşırı şeker, işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve fast food tarzı yiyecekler vücutta iltihaplanmayı artırarak sivilce, kuruluk, matlık ve erken yaşlanma gibi cilt problemlerine neden olabilir. Yetersiz vitamin ve mineral alımı cildin kendini yenilemesini zorlaştırır, kolajen üretimini azaltır ve elastikiyet kaybına yol açar. Ayrıca kötü beslenme bağırsak sağlığını da bozduğu için toksinlerin atılamamasına ve bu toksinlerin ciltte dışa vurmasına sebep olabilir. Sağlıklı bir cilt için iyi bir beslenme düzeni şarttır. En önemlisi de kendi vücudunuzu tanıyarak ona göre beslenme düzeni oluşturmak.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Geçmiş olsun. Güzel bir cilt her zaman iyidir.