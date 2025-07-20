Bir Aylığına Bazı Gıdaları Tüketmeyi Bırakan Kadın Cildinde Meydana Gelen Değişimini Paylaştı!

Aşırı şeker, işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve fast food tarzı yiyecekler vücutta iltihaplanmayı artırarak sivilce, kuruluk, matlık ve erken yaşlanma gibi cilt problemlerine neden olabilir. Yetersiz vitamin ve mineral alımı cildin kendini yenilemesini zorlaştırır, kolajen üretimini azaltır ve elastikiyet kaybına yol açar. Ayrıca kötü beslenme bağırsak sağlığını da bozduğu için toksinlerin atılamamasına ve bu toksinlerin ciltte dışa vurmasına sebep olabilir. Sağlıklı bir cilt için iyi bir beslenme düzeni şarttır. En önemlisi de kendi vücudunuzu tanıyarak ona göre beslenme düzeni oluşturmak.