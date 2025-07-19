ABD'de Cankurtaranlık Yapan Bir Genç 9 Günlük Kazancını ve Kesilen Vergileri Paylaştı

Son zamanlarda meydana gelen ekonomik dalgalanmalar, en çok genç kuşağı etkiliyor. Birçok genç, bu belirsizlik ortamında kendilerine daha iyi bir gelecek sağlamak için, yurtdışındaki iş fırsatlarını araştırmaya yöneliyor. Bu gençlerin çoğu, ilk tercih olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyor. Gelişmiş teknoloji ve iş piyasası, gençlere hem profesyonel gelişim hem de kişisel özgürlük açısından cazip geliyor. Ayrıca, farklı kültürlerle iç içe yaşam ve İngilizce dil becerilerini geliştirme arzusu da ülkeyi daha tercih edilebilir kılıyor. Peki ABD'de kazanç nasıl?

9 gün cankurtaran olarak çalışan genç kadın, kazandığı parayı ve yapılan kesintileri paylaştı. Kimilerine kazanç oldukça iyi gelirken kimileri beğenmedi.