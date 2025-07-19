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ABD'de Cankurtaranlık Yapan Bir Genç 9 Günlük Kazancını ve Kesilen Vergileri Paylaştı

ABD'de Cankurtaranlık Yapan Bir Genç 9 Günlük Kazancını ve Kesilen Vergileri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2025 - 19:16

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Son zamanlarda meydana gelen ekonomik dalgalanmalar, en çok genç kuşağı etkiliyor. Birçok genç, bu belirsizlik ortamında kendilerine daha iyi bir gelecek sağlamak için, yurtdışındaki iş fırsatlarını araştırmaya yöneliyor. Bu gençlerin çoğu, ilk tercih olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyor. Gelişmiş teknoloji ve iş piyasası, gençlere hem profesyonel gelişim hem de kişisel özgürlük açısından cazip geliyor. Ayrıca, farklı kültürlerle iç içe yaşam ve İngilizce dil becerilerini geliştirme arzusu da ülkeyi daha tercih edilebilir kılıyor. Peki ABD'de kazanç nasıl?

9 gün cankurtaran olarak çalışan genç kadın, kazandığı parayı ve yapılan kesintileri paylaştı. Kimilerine kazanç oldukça iyi gelirken kimileri beğenmedi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMP6cPEuAtN/
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Buradan izleyebilirsiniz;

"Bayağı bir kesintiye uğradı"

"Bayağı bir kesintiye uğradı"

9 günlük kazançtan oldukça fazla kesinti yapıldığı görüldü. Kendisine totalda 411 dolar 58 cent oldu. Peki siz bu ücreti nasıl buldunuz? ABD'de yaşamayı tercih etmek için mantıklı mı? Yorumlarda buluşalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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