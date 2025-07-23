Almanya Pahalı Olduğu İçin Türkiye'ye Döneceğini Söyleyen Gurbetçinin Çiftliğini Sattığı Rakam Dudak Uçuklattı

Ayın başından beri gündemimiz gurbetçiler bildiğiniz üzere. Almanya'da yaşayan pek çok gurbetçi yaz tatili geçirmek için ülkemizin yolunu tuttu. Kimileri ülkemizdeki fiyat pahalılığı karşısında şaşkına dönerken kimileri, asıl Almanya'nın pahalı olduğunu, ülkemizin kıymetini bilmemiz gerektiğiniz savundu. Fakat Almanya'da yaşamanın zor olduğunu söylerken kimsenin geri dönmeye de pek niyeti yoktu. Biz vatandaş Almanya'nın artık çok pahalı olduğunu, yaşamanın imkansız hale geldiğini söyledi ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını açıkladı. Almanya'da kurduğu çiftliği sattığını söyleyen vatandaşın aldığı ücret ise dudak uçuklattı.
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“Bavulumu doldurdum, çiftliğimi 2.5 milyon euroya sattım, Türkiye’ye dönüyorum."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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