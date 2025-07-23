Almanya Pahalı Olduğu İçin Türkiye'ye Döneceğini Söyleyen Gurbetçinin Çiftliğini Sattığı Rakam Dudak Uçuklattı

Ayın başından beri gündemimiz gurbetçiler bildiğiniz üzere. Almanya'da yaşayan pek çok gurbetçi yaz tatili geçirmek için ülkemizin yolunu tuttu. Kimileri ülkemizdeki fiyat pahalılığı karşısında şaşkına dönerken kimileri, asıl Almanya'nın pahalı olduğunu, ülkemizin kıymetini bilmemiz gerektiğiniz savundu. Fakat Almanya'da yaşamanın zor olduğunu söylerken kimsenin geri dönmeye de pek niyeti yoktu. Biz vatandaş Almanya'nın artık çok pahalı olduğunu, yaşamanın imkansız hale geldiğini söyledi ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını açıkladı. Almanya'da kurduğu çiftliği sattığını söyleyen vatandaşın aldığı ücret ise dudak uçuklattı.