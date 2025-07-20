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"Almanya'da Etin Kilosu 400 Euro" Diyen Gurbetçiye 400 Euro'ya Araba Şoku

"Almanya'da Etin Kilosu 400 Euro" Diyen Gurbetçiye 400 Euro'ya Araba Şoku

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 12:21

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Sokak röportajlarında bazı gurbetçilerin Almanya'daki market, restoran ya da hizmet fiyatlarıyla ilgili abartılı rakamlar vermesi sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Pek çok sektör için gerçek piyasa değerlerinin çok üzerinde rakamlarla telaffuz ediliyor. Bu durum hem Türkiye’deki, hem Almanya'daki izleyicilerde şaşkınlık yaratıyor hem de bazı eleştirilere yol açıyor.

'almanyadan_erhan' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu sokak röportajlarındaki asılsız iddiaları çürüttüğü videolar ile meşhur bildiğiniz üzere. Kendisi 'Almanya'da etin kilosu 400 Euro' diyen gurbetçiye yanıt verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFntlP...
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Buradan izleyebilirsiniz;

"400 Euro değilse de 100 Euro var"

"400 Euro değilse de 100 Euro var"

Röportajda 400 Euro'nun fazla olduğunu farkeden gurbetçi, iddiasını 100 Euro'ya kadar düşürdü. Fakat videoda Almanya'da et fiyatlarının bunun da çok altında olduğu görüldü. Hatta bu fiyatlara araba bile bulunabileceği ortaya çıktı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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