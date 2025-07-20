"Almanya'da Etin Kilosu 400 Euro" Diyen Gurbetçiye 400 Euro'ya Araba Şoku

Sokak röportajlarında bazı gurbetçilerin Almanya'daki market, restoran ya da hizmet fiyatlarıyla ilgili abartılı rakamlar vermesi sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Pek çok sektör için gerçek piyasa değerlerinin çok üzerinde rakamlarla telaffuz ediliyor. Bu durum hem Türkiye’deki, hem Almanya'daki izleyicilerde şaşkınlık yaratıyor hem de bazı eleştirilere yol açıyor.

'almanyadan_erhan' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu sokak röportajlarındaki asılsız iddiaları çürüttüğü videolar ile meşhur bildiğiniz üzere. Kendisi 'Almanya'da etin kilosu 400 Euro' diyen gurbetçiye yanıt verdi.