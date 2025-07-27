Kuaföre 10 Bin TL Ödeyen Bir İçerik Üreticisi Yaşadığı Hayal Kırıklığını Paylaştı: "10 Bin Liraya Hayat Dersi"

Son yıllarda kuaför fiyatlarındaki artış, birçok kişi için ciddi bir bütçe sorunu haline geldi. Basit bir saç kesimi ya da boya işlemi bile asgari ücretle geçinen biri için lüks sayılabilecek rakamlara ulaşabiliyor. Kullanılan malzemelerin döviz kuruna bağlı olarak pahalanması, kira ve personel giderlerinin artması gibi nedenlerle fiyatlar yükselse de, bu durum özellikle düzenli bakım yaptırmak isteyen kadınlar ve gençler için erişimi zorlaştırıyor.

İçerik üreticisi Ece Dinç, 10 Bin TL ödediği kuaför macerasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı. Kuaförden yana yüzü gülmeyenler Ece Dinç'e sonuna kadar hak verdi.