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Kuaföre 10 Bin TL Ödeyen Bir İçerik Üreticisi Yaşadığı Hayal Kırıklığını Paylaştı: "10 Bin Liraya Hayat Dersi"

Kuaföre 10 Bin TL Ödeyen Bir İçerik Üreticisi Yaşadığı Hayal Kırıklığını Paylaştı: "10 Bin Liraya Hayat Dersi"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 12:55

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Son yıllarda kuaför fiyatlarındaki artış, birçok kişi için ciddi bir bütçe sorunu haline geldi. Basit bir saç kesimi ya da boya işlemi bile asgari ücretle geçinen biri için lüks sayılabilecek rakamlara ulaşabiliyor. Kullanılan malzemelerin döviz kuruna bağlı olarak pahalanması, kira ve personel giderlerinin artması gibi nedenlerle fiyatlar yükselse de, bu durum özellikle düzenli bakım yaptırmak isteyen kadınlar ve gençler için erişimi zorlaştırıyor. 

İçerik üreticisi Ece Dinç, 10 Bin TL ödediği kuaför macerasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı. Kuaförden yana yüzü gülmeyenler Ece Dinç'e sonuna kadar hak verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMmsPlNN3UM/
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Buradan izleyebilirsiniz;

"10 Bin Liraya Haya Dersi"

"10 Bin Liraya Haya Dersi"

Pek çoğumuz kuaför facialarına alışığız. Bu yüzden her zaman bir B planımız var. Ece Dinç de saçlarını kurtarmak için pek çok yol denese de istediği sonuca ulaşamdı. Sizin böyle bir kuaför faciasını anınız var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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