Top Peşinde Koşmaya Benzemiyormuş: Futbolcuların İlk Kez Reformer Pilates Denediği Anlar

Pek çok sporcunun pilatesin çok kolay olduğunu söylediğini duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz yıllarda bir pilates eğitmeni vücut geliştirme yapan bir grup sporcuyu salonuna davet etmiş ve basit pilates hareketleri denetmişti. Fakat hepsinin oldukça zorlandığı görülüdü ve ortaya güldüren görüntüler çıktı. Peki ya futbolcular?
Belper Town klübü futbolcuları da pilates yapmayı denedi ve ortaya yine benzer görüntüler çıktı.
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90 dakika top peşinde koşmaya benzemiyormuş...
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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