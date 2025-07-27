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Top Peşinde Koşmaya Benzemiyormuş: Futbolcuların İlk Kez Reformer Pilates Denediği Anlar

Top Peşinde Koşmaya Benzemiyormuş: Futbolcuların İlk Kez Reformer Pilates Denediği Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 10:33

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Pek çok sporcunun pilatesin çok kolay olduğunu söylediğini duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz yıllarda bir pilates eğitmeni vücut geliştirme yapan bir grup sporcuyu salonuna davet etmiş ve basit pilates hareketleri denetmişti. Fakat hepsinin oldukça zorlandığı görülüdü ve ortaya güldüren görüntüler çıktı. Peki ya futbolcular?

Belper Town klübü futbolcuları da pilates yapmayı denedi ve ortaya yine benzer görüntüler çıktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

90 dakika top peşinde koşmaya benzemiyormuş...

90 dakika top peşinde koşmaya benzemiyormuş...

Her spor dalı, kendine özgü teknikler, kas grupları ve hareket dinamikleri barındırır. Bu yüzden bir alanda yetkin olmak, başka bir sporun da kolaylıkla yapılabileceği anlamına gelmez. Örneğin, vücut geliştirme yapan biri, kas kütlesi yüksek olsa da pilatesin denge, esneklik ve derin kasları hedef alan kontrollü hareketlerinde zorlanabilir. Çünkü pilates, sıkça ihmal edilen stabilizatör kasları çalıştırır ve merkez bölge kontrolüne dayalıdır. Bu durum, her sporun farklı beceriler gerektirdiğini, vücudu değişik yönlerden zorladığını ve disiplinler arası farkların ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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