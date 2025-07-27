Top Peşinde Koşmaya Benzemiyormuş: Futbolcuların İlk Kez Reformer Pilates Denediği Anlar

Pek çok sporcunun pilatesin çok kolay olduğunu söylediğini duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz yıllarda bir pilates eğitmeni vücut geliştirme yapan bir grup sporcuyu salonuna davet etmiş ve basit pilates hareketleri denetmişti. Fakat hepsinin oldukça zorlandığı görülüdü ve ortaya güldüren görüntüler çıktı. Peki ya futbolcular?

Belper Town klübü futbolcuları da pilates yapmayı denedi ve ortaya yine benzer görüntüler çıktı.