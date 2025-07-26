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"Onların da İlk Hayatı": Bir İçerik Üreticisi Annesinin Piercing Hayalini Gerçekleştirdi

"Onların da İlk Hayatı": Bir İçerik Üreticisi Annesinin Piercing Hayalini Gerçekleştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.07.2025 - 20:20

İçerik Devam Ediyor

Pek çok anne ve baba, çocukluklarında gerçekleştiremedikleri hayallerin ağırlığını kalplerinde taşıyarak büyüyor. O dönemin maddi imkânsızlıkları, aile baskısı ya da toplumsal beklentiler nedeniyle yarım kalan bu hayaller, zamanla bir özleme, kimi zaman da bir pişmanlığa dönüşüyor. Bu bastırılmış arzular, çoğu zaman farkında olmadan çocuklarına yöneltilen yüksek beklentilere ya da telkinlere yansıyor. 

İçerik üreticisi Merve Kutlu, annesinin yıllardır hayalini kurduğu piercingi yaptırmasına yardımcı oldu. 'Annemin yaşayamadığı, içinde kalan ne varsa hepsini ona sunmak istiyorum.' diyen Kutlu'nun videosu kalpleri ısıttı.

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"Unutulmaması gereken bir şey var. Bu hayat, annelerimizin de ilk hayatı."

"Unutulmaması gereken bir şey var. Bu hayat, annelerimizin de ilk hayatı."

Her birimizin anne ve babası içinde kalan hayallerle büyüdü. Merve Kutlu'nun attığı bu adım pek çok gence ilham verdi. Videonun ardından pek çok kişi ebeveynlerine gerçekleştiremediği bir hayali olup olmadığını soracağını, eğer varsa gerçekleştirmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Hem video hem başlattığı akım kalpleri ısıttı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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