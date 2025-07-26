"Onların da İlk Hayatı": Bir İçerik Üreticisi Annesinin Piercing Hayalini Gerçekleştirdi

Pek çok anne ve baba, çocukluklarında gerçekleştiremedikleri hayallerin ağırlığını kalplerinde taşıyarak büyüyor. O dönemin maddi imkânsızlıkları, aile baskısı ya da toplumsal beklentiler nedeniyle yarım kalan bu hayaller, zamanla bir özleme, kimi zaman da bir pişmanlığa dönüşüyor. Bu bastırılmış arzular, çoğu zaman farkında olmadan çocuklarına yöneltilen yüksek beklentilere ya da telkinlere yansıyor.

İçerik üreticisi Merve Kutlu, annesinin yıllardır hayalini kurduğu piercingi yaptırmasına yardımcı oldu. 'Annemin yaşayamadığı, içinde kalan ne varsa hepsini ona sunmak istiyorum.' diyen Kutlu'nun videosu kalpleri ısıttı.