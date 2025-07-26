Bisiklet Yolundan İlerlerken Önüne Çıkan Yayaları Uyaran Gencin Tavırları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Günümüzde birçok şehirde bisiklet yolları yapılsa da, bu yolların amacı ve kuralları konusunda toplumda ciddi bir bilinç eksikliği var. Yayaların bisiklet yollarında yürümesi, sürücülerin park yeri olarak kullanması ya da motosikletlerin bu alanlara girmesi, bisiklet kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durum hem kazalara davetiye çıkarıyor hem de bisikletin sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olarak benimsenmesini zorlaştırıyor.

Bir genç, sahil kenarında bisiklet sürmeyi planlarken, bisiklet yolunda insanların yürüdüğünü gördü. İnsanları bu konuda uyarmak ve bilinçlendirmek isteyen genç tavırlarıyla tepki çekti.