Bisiklet Yolundan İlerlerken Önüne Çıkan Yayaları Uyaran Gencin Tavırları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@emre928139/vi...
Günümüzde birçok şehirde bisiklet yolları yapılsa da, bu yolların amacı ve kuralları konusunda toplumda ciddi bir bilinç eksikliği var. Yayaların bisiklet yollarında yürümesi, sürücülerin park yeri olarak kullanması ya da motosikletlerin bu alanlara girmesi, bisiklet kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durum hem kazalara davetiye çıkarıyor hem de bisikletin sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olarak benimsenmesini zorlaştırıyor.
Bir genç, sahil kenarında bisiklet sürmeyi planlarken, bisiklet yolunda insanların yürüdüğünü gördü. İnsanları bu konuda uyarmak ve bilinçlendirmek isteyen genç tavırlarıyla tepki çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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adam sapına kadar haklı.. dağılın..
Daracık kaldırımı ikiye bölüp daha da daraltarak bisiklet yolu yaparsan bunların yaşanması normal. Ne yayaların ne de bisikletlilerin suçu var. Tek suçlu şeh... Devamını Gör
Bu halka kural öğretmek, şelaleye motorla tırmanmak kadar imkansız