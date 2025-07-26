onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bisiklet Yolundan İlerlerken Önüne Çıkan Yayaları Uyaran Gencin Tavırları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bisiklet Yolundan İlerlerken Önüne Çıkan Yayaları Uyaran Gencin Tavırları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.07.2025 - 19:06 Son Güncelleme: 26.07.2025 - 19:39

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde birçok şehirde bisiklet yolları yapılsa da, bu yolların amacı ve kuralları konusunda toplumda ciddi bir bilinç eksikliği var. Yayaların bisiklet yollarında yürümesi, sürücülerin park yeri olarak kullanması ya da motosikletlerin bu alanlara girmesi, bisiklet kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durum hem kazalara davetiye çıkarıyor hem de bisikletin sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olarak benimsenmesini zorlaştırıyor.

Bir genç, sahil kenarında bisiklet sürmeyi planlarken, bisiklet yolunda insanların yürüdüğünü gördü. İnsanları bu konuda uyarmak ve bilinçlendirmek isteyen genç tavırlarıyla tepki çekti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@emre928139/vi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Haklı mı haksız mı?

Haklı mı haksız mı?

Bisiklet yolundan ilerleyen genç, bisikletini büyük bir hızla sürdü ve önüne çıkan yayalar olsa da durmadı. Pek çok kez kazanın eşiğinden dönülen anları anbean kaydetti. Aynı zamanda kendisine tepki gösteren insanları da sert bir üslupla uyardı. Kimileri gencin haklı olduğunu, insanların başka türlü anlamayacağını savunurken kimileri ise gencin tavırlarını yersiz ve kaba buldu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yok ya

adam sapına kadar haklı.. dağılın..

onur.ozdemir

Daracık kaldırımı ikiye bölüp daha da daraltarak bisiklet yolu yaparsan bunların yaşanması normal. Ne yayaların ne de bisikletlilerin suçu var. Tek suçlu şeh... Devamını Gör

Turgut Güler

Bu halka kural öğretmek, şelaleye motorla tırmanmak kadar imkansız