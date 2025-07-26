Bir Kadın Kendisini Arabayla Takip Edip Laf Atan Şahsı İfşa Etti: “Gün İçinde Yaşadıklarımızın Sadece Biri"

Günümüzde hala her gün bir taciz haberi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bugün hala taciz olaylarının yaşanıyor olması, toplumsal bilinç ve eğitim eksikliğinin acı bir göstergesi. Bu durum toplumda köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu açıkça gösteriyor.

‘llnavcb’ isimli TikTok kullanıcısı, kendisini yol boyunca takip eden ve laf atan şahsi ifşa etti. Videoya çekildiğini fark eden şahsın pişkinliği pes dedirtti. Mağdur kadın paylaşımına “Bu, gün içinde yaşadıklarımızın sadece bir tanesi. Kadın olmak, bu kadar zor olmamalı.” notunu düştü.