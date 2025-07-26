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Bir Kadın Kendisini Arabayla Takip Edip Laf Atan Şahsı İfşa Etti: “Gün İçinde Yaşadıklarımızın Sadece Biri"

Bir Kadın Kendisini Arabayla Takip Edip Laf Atan Şahsı İfşa Etti: “Gün İçinde Yaşadıklarımızın Sadece Biri"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.07.2025 - 16:33

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Günümüzde hala her gün bir taciz haberi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bugün hala taciz olaylarının yaşanıyor olması, toplumsal bilinç ve eğitim eksikliğinin acı bir göstergesi. Bu durum toplumda köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu açıkça gösteriyor.

‘llnavcb’ isimli TikTok kullanıcısı, kendisini yol boyunca takip eden ve laf atan şahsi ifşa etti. Videoya çekildiğini fark eden şahsın pişkinliği pes dedirtti. Mağdur kadın paylaşımına “Bu, gün içinde yaşadıklarımızın sadece bir tanesi. Kadın olmak, bu kadar zor olmamalı.” notunu düştü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu, gün içinde yaşadıklarımızın sadece bir tanesi."

"Bu, gün içinde yaşadıklarımızın sadece bir tanesi."

Tüm uyarılara, yaptırımlara ve farkındalık kampanyalarına rağmen bu tür olayların devam etmesi, bireysel sorumluluğun yanı sıra sistemsel değişim ihtiyacını da ortaya koyuyor. Bu durum her bireyin en temel hakkı olan güvenli bir yaşamı, ne yazık ki pek çok kişi için bir lüks haline getiriyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar, toplumsal cinsiyet rolleri, sessiz kalma kültürü ve yetersiz önlemler yüzünden sık sık tacize maruz kalıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için sadece hukuki değil, aynı zamanda eğitsel, kültürel ve ahlaki temelli bir mücadele verilmesi şart. Tacizin normalleştirilmediği, mağdurun değil failin sorgulandığı bir toplum düzeni kurulmadıkça bu sorun kökten çözülemeyecek.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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