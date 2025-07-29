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Aynı Desibel, Aynı Ton: İtalya'da Bir Pazarda Çekilen Görüntüler Türkiye'yi Aratmadı

Aynı Desibel, Aynı Ton: İtalya'da Bir Pazarda Çekilen Görüntüler Türkiye'yi Aratmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 10:00

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İtalya ve Türkiye, Akdeniz ikliminin sıcaklığını taşıyan, zengin tarihi mirasa ve güçlü aile bağlarına sahip iki ülke. Her iki ülke de yemek kültürleriyle öne çıkıyor. Kalabalık sofralar, neşeli sohbetler ve özenle hazırlanan yemekler ile aileler bir araya geliyor. Misafirperverlik, yaşlılara saygı ve geleneklere bağlılık da iki toplumun birbirine benzeyen yönlerinin başında geliyor. Ayrıca hem Türkiye’de hem İtalya’da şehirler tarih kokar. Antik kalıntılar, dar sokaklar ve meydanlar insanı zamanda yolculuğa çıkarır. Peki iki ülkenin pazarcıları bile birbirine benziyor desek?

İtalya'da bir pazarda çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntüler Türkiye'deki pazarları aratmadı.

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Aynı desibel, aynı ton

Aynı desibel, aynı ton

Pazarcıların yüksek sesle bağırması, hem geleneksel bir satış yöntemi hem de çarşının canlılığını yansıtan bir kültür öğesidir. Her köşeden yükselen nidalar, sadece ürün tanıtımı değil, aynı zamanda müşteriyi tezgaha çekmenin en etkili yollarından biridir. Bu bağırışlar kimi zaman komik repliklerle, kimi zaman da ritmik bir ezgiyle dikkat çeker ve pazar yerlerine özgü o kendine has atmosferi oluşturur. Her ne kadar bazıları için rahatsız edici olsa da, pazarcıların bu yöntemi sokak ekonomisinin olmazsa olmazıdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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