Aynı Desibel, Aynı Ton: İtalya'da Bir Pazarda Çekilen Görüntüler Türkiye'yi Aratmadı

Pazarcıların yüksek sesle bağırması, hem geleneksel bir satış yöntemi hem de çarşının canlılığını yansıtan bir kültür öğesidir. Her köşeden yükselen nidalar, sadece ürün tanıtımı değil, aynı zamanda müşteriyi tezgaha çekmenin en etkili yollarından biridir. Bu bağırışlar kimi zaman komik repliklerle, kimi zaman da ritmik bir ezgiyle dikkat çeker ve pazar yerlerine özgü o kendine has atmosferi oluşturur. Her ne kadar bazıları için rahatsız edici olsa da, pazarcıların bu yöntemi sokak ekonomisinin olmazsa olmazıdır.