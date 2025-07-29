Aynı Desibel, Aynı Ton: İtalya'da Bir Pazarda Çekilen Görüntüler Türkiye'yi Aratmadı

İtalya ve Türkiye, Akdeniz ikliminin sıcaklığını taşıyan, zengin tarihi mirasa ve güçlü aile bağlarına sahip iki ülke. Her iki ülke de yemek kültürleriyle öne çıkıyor. Kalabalık sofralar, neşeli sohbetler ve özenle hazırlanan yemekler ile aileler bir araya geliyor. Misafirperverlik, yaşlılara saygı ve geleneklere bağlılık da iki toplumun birbirine benzeyen yönlerinin başında geliyor. Ayrıca hem Türkiye’de hem İtalya’da şehirler tarih kokar. Antik kalıntılar, dar sokaklar ve meydanlar insanı zamanda yolculuğa çıkarır. Peki iki ülkenin pazarcıları bile birbirine benziyor desek?
İtalya'da bir pazarda çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntüler Türkiye'deki pazarları aratmadı.
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Aynı desibel, aynı ton
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