Anadolu Misafirperverliği: Bir Köyde Mola Verip Bir Bardak Su İsteyen Motorcunun Önüne Sofra Kurdular

Türkiye’de, özellikle Anadolu’da misafirperverlik yalnızca bir gelenek değil, neredeyse kutsal sayılan bir yaşam biçimidir. Hiç tanımadıkları birini bile kapıda karşılayıp sofraya buyur etmek, evin en güzel odasını misafire ayırmak ve “misafirin kısmetiyle geldiğine” inanmak, bu kültürün temel taşlarındandır. Anadolu insanı, imkanı az olsa bile elindekini paylaşmaktan çekinmez. Çünkü misafire hürmet etmek hem toplumsal bir değer hem de vicdani bir sorumluluk olarak görülür. Bu içten ve samimi yaklaşım, Türkiye’ye gelen yabancıların en çok etkilendiği yönlerden biri.

Bir motorcu, seyahati sırasında bir köyde su istemek için durdu. Karşılaştığı misafirperverliği sosyal medyada paylaştı.