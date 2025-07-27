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Anadolu Misafirperverliği: Bir Köyde Mola Verip Bir Bardak Su İsteyen Motorcunun Önüne Sofra Kurdular

Anadolu Misafirperverliği: Bir Köyde Mola Verip Bir Bardak Su İsteyen Motorcunun Önüne Sofra Kurdular

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 14:37

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Türkiye’de, özellikle Anadolu’da misafirperverlik yalnızca bir gelenek değil, neredeyse kutsal sayılan bir yaşam biçimidir. Hiç tanımadıkları birini bile kapıda karşılayıp sofraya buyur etmek, evin en güzel odasını misafire ayırmak ve “misafirin kısmetiyle geldiğine” inanmak, bu kültürün temel taşlarındandır. Anadolu insanı, imkanı az olsa bile elindekini paylaşmaktan çekinmez. Çünkü misafire hürmet etmek hem toplumsal bir değer hem de vicdani bir sorumluluk olarak görülür. Bu içten ve samimi yaklaşım, Türkiye’ye gelen yabancıların en çok etkilendiği yönlerden biri.

Bir motorcu, seyahati sırasında bir köyde su istemek için durdu. Karşılaştığı misafirperverliği sosyal medyada paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Bir bardak su istedim tepside neler getirdi"

"Bir bardak su istedim tepside neler getirdi"

Bir bardak su istediği aile, motorcuya sofra kurdu. Yemek yiyip sohbet ettikten sonra oradan ayrılan motorcu, Anadolu'da misafirperverliğin hala devam ettiğini ve unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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