Yapay Zeka Bir Mesleği Bitiriyor: Bir Çift, Yurt Dışı Gezilerinde ChatGPT’yi Rehber Olarak Kullandı

Yapay zeka hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi ve neredeyse pek çok alanda yerini aldı. Daha birkaç yıl öncesine kadar yalnızca bilim kurgu filmlerinde rastladığımız yapay zeka uygulamaları, bugün gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu hızlı entegrasyon, yaşamımızı kolaylaştırsa da beraberinde etik, güvenlik ve iş gücü gibi alanlarda tartışmaları da getirdi. Yapay zekanın hızla yayılması, hem büyük fırsatlar hem de önemli sorumluluklar barındıran bir dönüşüm sürecini beraberinde getirdi. Bugün üniversite tercihi yapacak olanlar bile ilerde ChatGPT'nin yerini alamayacağı meslekleri seçmeye çalışıyor.

'ilaydagench' isimli içerik üreticisi yurt dışı seyahatinde ChatGPT'yi nasıl rehber olarak kullandıklarını anlattı. Bu da yapay zekanın bir mesleği nasıl tahtından edebileceğini net bir şekilde gösterdi.