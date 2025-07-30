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Yapay Zeka Bir Mesleği Bitiriyor: Bir Çift, Yurt Dışı Gezilerinde ChatGPT’yi Rehber Olarak Kullandı

Yapay Zeka Bir Mesleği Bitiriyor: Bir Çift, Yurt Dışı Gezilerinde ChatGPT’yi Rehber Olarak Kullandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.07.2025 - 09:47

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Yapay zeka hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi ve neredeyse pek çok alanda yerini aldı. Daha birkaç yıl öncesine kadar yalnızca bilim kurgu filmlerinde rastladığımız yapay zeka uygulamaları, bugün gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu hızlı entegrasyon, yaşamımızı kolaylaştırsa da beraberinde etik, güvenlik ve iş gücü gibi alanlarda tartışmaları da getirdi. Yapay zekanın hızla yayılması, hem büyük fırsatlar hem de önemli sorumluluklar barındıran bir dönüşüm sürecini beraberinde getirdi. Bugün üniversite tercihi yapacak olanlar bile ilerde ChatGPT'nin yerini alamayacağı meslekleri seçmeye çalışıyor.

'ilaydagench' isimli içerik üreticisi yurt dışı seyahatinde ChatGPT'yi nasıl rehber olarak kullandıklarını anlattı. Bu da yapay zekanın bir mesleği nasıl tahtından edebileceğini net bir şekilde gösterdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yapay zekanın hızla gelişmesi ve birçok alanda kullanılmaya başlanması, bazı mesleklerin geleceği için bir tehdit haline geldi.

Yapay zekanın hızla gelişmesi ve birçok alanda kullanılmaya başlanması, bazı mesleklerin geleceği için bir tehdit haline geldi.

Özellikle tekrarlayan ve otomasyona uygun görevleri içeren meslekler, yapay zeka sistemleri tarafından daha hızlı, daha verimli ve hatasız şekilde yapılabildiği için ciddi bir risk altında. Fakat elbette bu süreç yalnızca mesleklerin yok olması anlamına gelmiyor, aynı zamanda yeni iş alanlarının ve uzmanlıkların doğmasına da zemin hazırlıyor. Yani geleceğin mesleklerinin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Bu süreçte önemli olan, bireylerin bu değişime ayak uydurabilmek ve yeni teknolojilere göre kendini geliştirebilmek.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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