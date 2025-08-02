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Neyseki Başardı: TikTok Akımı Çekmeye Çalışan Bir Genç Gıdaklarken Patronuna Yakalandı

Neyseki Başardı: TikTok Akımı Çekmeye Çalışan Bir Genç Gıdaklarken Patronuna Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2025 - 22:02 Son Güncelleme: 02.08.2025 - 22:50

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Sosyal medyada sürekli yeni akımlarla karşılaşıyoruz. Bir anda hayatımızın birkaç günü o akımın videoları ile doluyor. Sosyal medyada ortaya çıkan akımların en dikkat çeken yönlerinden biri, çoğu zaman oldukça komik ve absürt içeriklere sahne olmaları. İnsanlar trendleri yakalamak adına kendilerini gülünç durumlara sokmaktan çekinmiyor. Beklenmedik tepkiler, başarısız denemeler ya da yaratıcı esprilerle dolu videolar kısa sürede binlerce kişiye ulaşıyor.

Bir TikTok kullanıcısı, TikTok'ta meşhur olan bir oyunda başarılı olmak için sınırlarını zorladı. Tüm gücüyle gıdaklayan genç kız, o sırada içeri giren müdürünü fark edemeyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gokceglip/vid...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Canlarını tehlikeye atanlar da var.

Canlarını tehlikeye atanlar da var.

Bu akımlar her zaman komik olmuyor. Takipçi kazanma ya da viral olma uğruna yapılan bazı şakalar ya da meydan okumalar, insanların kendilerini bilerek zor ve riskli durumlara sokmalarına neden oluyor. Bu gibi akımlar hayatı tehdit eden sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden sosyal medya akımlarını hem denemek hem de izlemek konusunda seçici olmak gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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