Çocuklarının Yanında Babalarını Tokatlayan Magandanın İş Yeri Kurşunlandı!

17.09.2025 - 07:40 Son Güncelleme: 17.09.2025 - 09:07

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir babayı çocuklarının gözü önünde darp eden O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.C.’nin 17 yaşındaki kardeşi C.C. ise ev hapsi cezası aldı. Türkiye gündemine oturan olayın ardından dün gece yarısı O.C.’ye ait İstanbul Kartal’daki işyeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: https://www.ozgunkocaeli.com.tr/haber...
Çocuklarının yanında tokat yiyen baba Türkiye’nin gündemine oturdu!

Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki çocuğu ile birlikte yürüyen Ö.K., yanlarından hızla geçen lüks cip sürücüsü O.C.’yi sözlü olarak uyardı. Uyarıya sinirlenen O.C., aracını ilerlettikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen O.C., kısa süren tartışmanın ardından babanın boğazını tutarak çocuklarının önünde tokat attı.

Polis ekipleri olayın ardından sürücü O.C. (33) ile kardeşi C.C. (17)’yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan iki kardeş, adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından görülen davada O.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi C.C. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Yaşanan olayın görüntülerini buradan izleyebilirsiniz…

O.C.’nin işyeri kurşunlandı!

Özgün Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre; Tutuklama kararının ardından gece saatlerinde O.C.’ye ait İstanbul Kartal’daki işyeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlatırken, faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
