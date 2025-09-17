Çocuklarının Yanında Babalarını Tokatlayan Magandanın İş Yeri Kurşunlandı!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir babayı çocuklarının gözü önünde darp eden O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.C.’nin 17 yaşındaki kardeşi C.C. ise ev hapsi cezası aldı. Türkiye gündemine oturan olayın ardından dün gece yarısı O.C.’ye ait İstanbul Kartal’daki işyeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Çocuklarının yanında tokat yiyen baba Türkiye’nin gündemine oturdu!
O.C.’nin işyeri kurşunlandı!
