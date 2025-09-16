Investco Holding Operasyonu: Aralarında Ünlü Ekonomist Işık Ökte'nin de Olduğu 14 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü ekonomist Işık Ökte de yer aldı.
Investco Holding operasyoyonunda ünlü ekonomist Işık Ökte gözaltına alındı.
Işık Ökte ve diğer isimlerin gözaltı görüntüleri:
