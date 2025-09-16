onedio
Investco Holding Operasyonu: Aralarında Ünlü Ekonomist Işık Ökte'nin de Olduğu 14 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2025 - 10:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü ekonomist Işık Ökte de yer aldı.

Investco Holding operasyoyonunda ünlü ekonomist Işık Ökte gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketlerin incelendiği öğrenildi. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

 Öte yandan gözaltına alınan bir kısım şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Işık Ökte ve diğer isimlerin gözaltı görüntüleri:

