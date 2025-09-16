‘Evlilik Ehliyeti’ Geliyor! Evlilik Öncesi Gelin ve Damat Psikolojik Denetime Girecek
Çiftlerin, evlilik öncesi yapılan sağlık kontrolü gibi psikolojik denetime de girmesi gündemde. Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre; evlilikte erken dönemde yaşanması muhtemel problemlerin tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi planlanırken evlilik ehliyeti çalışmaları hız kazandı.
Hükümet, aile kurumunu güçlendirmek ve artan boşanmaların önüne geçmek için çiftlere evlilik öncesi zorunlu eğitim vermeyi planlıyor.
