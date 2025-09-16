onedio
‘Evlilik Ehliyeti’ Geliyor! Evlilik Öncesi Gelin ve Damat Psikolojik Denetime Girecek

Ali Can YAYCILI
16.09.2025 - 07:40

Çiftlerin, evlilik öncesi yapılan sağlık kontrolü gibi psikolojik denetime de girmesi gündemde. Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre; evlilikte erken dönemde yaşanması muhtemel problemlerin tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi planlanırken evlilik ehliyeti çalışmaları hız kazandı.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
Hükümet, aile kurumunu güçlendirmek ve artan boşanmaların önüne geçmek için çiftlere evlilik öncesi zorunlu eğitim vermeyi planlıyor.

Nikah öncesinde çiftlerden istenen bazı belgeler var. Bunlardan biri de sağlık raporu. Ancak şimdi bu sağlık raporuna bir denetim daha eklenmesi gündemde. Çiftlerin nikah öncesinde ‘psikolojik ehliyet’ alarak evliliklerini daha sağlıklı olarak kurması planlanıyor. 

Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde, erken dönemde muhtemel problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi planlanıyor. Bu destek, evlilik sonrası da devem edecek. Böylelikle anlaşmazlık yaşayan eşler arasındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacak.

Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.

Yapılan çalışmalarda ‘Evlilik ehliyeti’ projesinin kısa sürede hayata geçmesi planlanıyor.

