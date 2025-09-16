‘Evlilik Ehliyeti’ Geliyor! Evlilik Öncesi Gelin ve Damat Psikolojik Denetime Girecek

Nikah öncesinde çiftlerden istenen bazı belgeler var. Bunlardan biri de sağlık raporu. Ancak şimdi bu sağlık raporuna bir denetim daha eklenmesi gündemde. Çiftlerin nikah öncesinde ‘psikolojik ehliyet’ alarak evliliklerini daha sağlıklı olarak kurması planlanıyor.

Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde, erken dönemde muhtemel problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi planlanıyor. Bu destek, evlilik sonrası da devem edecek. Böylelikle anlaşmazlık yaşayan eşler arasındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacak.

Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.

Yapılan çalışmalarda ‘Evlilik ehliyeti’ projesinin kısa sürede hayata geçmesi planlanıyor.