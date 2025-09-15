Elazığ’da Şiddetli Patlama Sesleri! Valilik Sebebini Açıkladı

Elazığ’ın Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde art arda patlama sesleri duyuldu. Vatandaşlar korku ve paniğe kapılırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sesle ilgili çok sayıda ihbar yapıldı. Sosyal medyada ise bir hava aracının düştüğü iddiası paylaşıldı. Elazığ Valiliği söz konusu patlama seslerinin nedenini açıkladı. Sesin sonik patlama sonucu meydana geldiği bildirildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.