Elazığ’da Şiddetli Patlama Sesleri! Valilik Sebebini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.09.2025 - 23:46

Elazığ’da çok şiddetli patlama sesi duyuldu. Bazı evlerin camlarının kırıldığı iddia edilirken vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. Elazığ Valiliği’nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Kanal 23'ün yayınladığı videoya göre patlama sesi güvenlik kameralarınca böyle kaydedildi:

Elazığ'da art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Elazığ’ın Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde art arda patlama sesleri duyuldu. Vatandaşlar korku ve paniğe kapılırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sesle ilgili çok sayıda ihbar yapıldı. Sosyal medyada ise bir hava aracının düştüğü iddiası paylaşıldı. Elazığ Valiliği söz konusu patlama seslerinin nedenini açıkladı. Sesin sonik patlama sonucu meydana geldiği bildirildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

