Eski Belediye Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.09.2025 - 20:55

Bursa'da 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kaya kaza geçirdi. 75 yaşındaki Kaya, kazada can verdi. Eşi Kadriye Kaya ve kamyonet sürücüsü O.Y. ise yaralandı.

Eski belediye başkanı Mehmet Kaya, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kozdere yolunda meydana geldi. Mehmet Kaya idaresindeki otomobil, Yenişehir’den Kozdere yoluna çıkış yaparken, çevre yolunda karşı yönden gelen O.Y. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Kadriye Kaya ise yaralandı. hayatını kaybettiği belirlenirken, yanındaki eşi Kadriye Kaya yaralandı.

Eski belediye başkanı Mehmet Kaya kimdir?

Mehmet Kaya, 1999-2001 yılları arasında Bursa Yenişehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 3 çocuk babası Mehmet Kaya’nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

