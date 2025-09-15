Netanyahu’dan Şok Eden Cep Telefonu ve Kiraz Domates Sorusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio görüştü. Görüşmenin ardından ikili kameralar karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. Açıklama sırasında Netanyahu, salondakilere “Cep telefonunuz var mı?” diye sordu.

Netanyahu, bu sorunun ardından “İsrail’in bir parçasını tutuyorsunuz aslında” dedi. İsrail Başbakanı, “Bunu biliyor muydun? Demek istediğim cep telefonlarının birçoğu, ilaçlar, yiyecekler… Kiraz domatesi yiyor musunuz? Nerede yapıldığını biliyor musunuz?” şeklinde sözlerine devam ederek hepsinin İsrail malı olduğunu ve İsrail’de üretildiğini dile getirdi.