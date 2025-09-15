İslam Memiş Gram Altının Ne Kadar Olacağını Açıkladı: “Panik Yapmayın” Uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından altına dair yeni değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, vatandaşlara 'Panik yapmayın' uyarısında bulundu. Memiş, 'Türkiye zor bir süreçten geçiyor ama piyasalarda belirleyici olan Fed’in çarşamba açıklayacağı faiz kararı olacak. Panik yapmayın, puslu hava geçecek' dedi.

Gram Altın 2026 Fiyatı

İslam Memiş, gram altının 2026'da ne kadar olacağını da açıkladı. Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Gram altında 4 bin 900 TL’nin altına sarkmalarda 4 bin 850 ve 4 bin 800 TL seviyeleri fırsat olabilir. Bu yıl için artık 5 bin TL kapısı çalındı. Biz 2026’ya odaklandık. Gram altında 6 bin TL, devamında 6 bin 350 TL seviyeleri hedefimiz. Ons altında ise 4 bin ve 4 bin 250 dolar seviyelerini bekliyoruz.”