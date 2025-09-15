İslam Memiş Gram Altının Ne Kadar Olacağını Açıkladı: “Panik Yapmayın” Uyarısı
Yatırımcısına her dönem kazandıran altın, 'güvenli liman' olarak adlandırılıyor. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yakından etkiliyor. Yatırımcılar dalgalı seyir izleyen altının ne kadar olacağını, yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. 'Altın fiyatları yükselecek mi?', 'Gram altın ne kadar olacak?' soruları merak edilirken, vatandaşlar uzmanlardan gelen yorumları dikkatle takip ediyor. Peki, gram altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş, YouTube kanalında yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Finans Analisti İslam Memiş, 2026'da gram altının ulaşacağı fiyatı da açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş Açıkladı.
"Panik yapmayın" uyarısında bulunan İslam Memiş, kasım ayının altını çizdi.
İslam Memiş'in altın tahmini ve uyarılarını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İslam Memiş, hep salladığı için, durmadan salladığı için You Tube paylaşımları yorumlara kapalıdır. Ne diyordum; Hrıistiyan Memiş = Depremzade Prof.lar = Esr... Devamını Gör