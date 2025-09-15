onedio
İslam Memiş Gram Altının Ne Kadar Olacağını Açıkladı: “Panik Yapmayın” Uyarısı

Dilara Şimşek
15.09.2025 - 18:18

Yatırımcısına her dönem kazandıran altın, 'güvenli liman' olarak adlandırılıyor. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yakından etkiliyor. Yatırımcılar dalgalı seyir izleyen altının ne kadar olacağını, yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. 'Altın fiyatları yükselecek mi?', 'Gram altın ne kadar olacak?' soruları merak edilirken, vatandaşlar uzmanlardan gelen yorumları dikkatle takip ediyor. Peki, gram altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş, YouTube kanalında yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Finans Analisti İslam Memiş, 2026'da gram altının ulaşacağı fiyatı da açıkladı.

Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?

Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden etkilenen altın, dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altının fiyatları, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Altın Ne Kadar? 15 Eylül Pazartesi Altın Fiyatları

- Gram altın fiyatı 4 bin 860 TL,

- Çeyrek altın fiyatı 8 bin 83 TL,

- Cumhuriyet altını fiyatı 32 bin 51 TL,

- Yarım altın fiyatı 16 bin 75 TL.

Öte yandan, gram altın son bir yıla göre 2 bin 817 TL'den 4 bin 842 liraya yükseldi. Gram altın, yüzde 71,89 değer kazancı yaşadı.

Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş Açıkladı.

Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından altına dair yeni değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, vatandaşlara 'Panik yapmayın' uyarısında bulundu. Memiş, 'Türkiye zor bir süreçten geçiyor ama piyasalarda belirleyici olan Fed’in çarşamba açıklayacağı faiz kararı olacak. Panik yapmayın, puslu hava geçecek' dedi.

Gram Altın 2026 Fiyatı

İslam Memiş, gram altının 2026'da ne kadar olacağını da açıkladı. Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Gram altında 4 bin 900 TL’nin altına sarkmalarda 4 bin 850 ve 4 bin 800 TL seviyeleri fırsat olabilir. Bu yıl için artık 5 bin TL kapısı çalındı. Biz 2026’ya odaklandık. Gram altında 6 bin TL, devamında 6 bin 350 TL seviyeleri hedefimiz. Ons altında ise 4 bin ve 4 bin 250 dolar seviyelerini bekliyoruz.”

"Panik yapmayın" uyarısında bulunan İslam Memiş, kasım ayının altını çizdi.

Memiş, şu ifadeleri kullandı.

“Elinde altın olan kasıma kadar beklesin. Yeni para geçenler için de fırsatlar gelecek. Panikle, korkuyla altın almayın. Kar satışları mutlaka olacaktır. Her zirveden sonra teknik bir düzeltme gelir. O düşüşleri fırsat olarak değerlendirin. Sabreden kazanacak.”

İslam Memiş'in altın tahmini ve uyarılarını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

ekrem yerke

İslam Memiş, hep salladığı için, durmadan salladığı için You Tube paylaşımları yorumlara kapalıdır. Ne diyordum; Hrıistiyan Memiş = Depremzade Prof.lar = Esr... Devamını Gör