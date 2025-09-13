ABD’de 5600 Dolar Maaş Alan Türk Öğrenci Türkiye’ye Dönüp Doktorluk Yapmak İstediğini Anlattı

'Amerika'da tıp eğitimimi aldım ve şuan doktora yapıyorum aynı zamanda da çalışıyorum. Şuan doktor maaşı + mesai ve yan haklar ile totalde 5.600 dolar kadar maaş alıyorum. Genel olarak refah seviyem oldukça yüksek diyebilirim. Ancak doktoradan sonra ülkeme kesin dönüş yapacağım. Bu belki de mantıklı değil fakat Türk insanına hizmet vermek istiyorum. Teşekkürler.

İsmi gizlersen sevinirim.'