ABD’de 5600 Dolar Maaş Alan Türk Öğrenci Türkiye’ye Dönüp Doktorluk Yapmak İstediğini Anlattı

ABD’de 5600 Dolar Maaş Alan Türk Öğrenci Türkiye’ye Dönüp Doktorluk Yapmak İstediğini Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 15:28

Türkiye'de eğitimde ve ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok kişi çareyi yurt dışına yerleşmekte buldu. Yurt dışına giden pek çok öğrenci mezun olduktan sonra bulunduğu ülkede yaşamaya başladı. X'te '@aylikmaas' isimli bir hesap, ABD'de hem okuyan hem çalışan bir kişiden gelen mesajı paylaştı. 5600 dolar (yaklaşık 232 bin TL) maaş alan kişi, Türkiye'ye dönmek istediğini anlattı.

ABD'de okuyan ve çalışan kişi 5600 dolar maaş aldığını ve Türkiye'ye dönmek istediğine dair bir mesaj attı.

ABD'de okuyan ve çalışan kişi 5600 dolar maaş aldığını ve Türkiye'ye dönmek istediğine dair bir mesaj attı.
twitter.com

'Amerika'da tıp eğitimimi aldım ve şuan doktora yapıyorum aynı zamanda da çalışıyorum. Şuan doktor maaşı + mesai ve yan haklar ile totalde 5.600 dolar kadar maaş alıyorum. Genel olarak refah seviyem oldukça yüksek diyebilirim. Ancak doktoradan sonra ülkeme kesin dönüş yapacağım. Bu belki de mantıklı değil fakat Türk insanına hizmet vermek istiyorum. Teşekkürler.

İsmi gizlersen sevinirim.'

Kullanıcının paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu:

Kullanıcının paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu:
twitter.com
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

