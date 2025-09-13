ABD’de 5600 Dolar Maaş Alan Türk Öğrenci Türkiye’ye Dönüp Doktorluk Yapmak İstediğini Anlattı
Türkiye'de eğitimde ve ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok kişi çareyi yurt dışına yerleşmekte buldu. Yurt dışına giden pek çok öğrenci mezun olduktan sonra bulunduğu ülkede yaşamaya başladı. X'te '@aylikmaas' isimli bir hesap, ABD'de hem okuyan hem çalışan bir kişiden gelen mesajı paylaştı. 5600 dolar (yaklaşık 232 bin TL) maaş alan kişi, Türkiye'ye dönmek istediğini anlattı.
ABD'de okuyan ve çalışan kişi 5600 dolar maaş aldığını ve Türkiye'ye dönmek istediğine dair bir mesaj attı.
Kullanıcının paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu:
👇🏻
