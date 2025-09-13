Koyun Kafası, İple Bağlanmış Bebek… Her Kazdıkları Mezardan Büyü Fışkırdı!
Diyarbakır’da Barış Karabulut isimli mezarcı her kazdığı mezardan büyü çıktığını anlattı. Kağıtlara çizilen kadın figürler, koyun-kuzu kafası, iple bağlanmış yapay bebek bulduğunu aktaran Karabulut, “Ölüye değil diriye yapılıyor, mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye” dedi. Karabulut, buldukları büyüleri yakıp imha ettiklerini söyledi.
Diyarbakır’da korku filmlerini aratmayan görüntüler şoke etti.
"Mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye."
