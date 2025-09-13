onedio
Koyun Kafası, İple Bağlanmış Bebek… Her Kazdıkları Mezardan Büyü Fışkırdı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 14:20

Diyarbakır’da Barış Karabulut isimli mezarcı her kazdığı mezardan büyü çıktığını anlattı. Kağıtlara çizilen kadın figürler, koyun-kuzu kafası, iple bağlanmış yapay bebek bulduğunu aktaran Karabulut, “Ölüye değil diriye yapılıyor, mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye” dedi. Karabulut, buldukları büyüleri yakıp imha ettiklerini söyledi.

Diyarbakır’da korku filmlerini aratmayan görüntüler şoke etti.

Uzun yıllardır mezarcılık yapan Barış Karabulut, hemen her kazımda gördükleri manzara karşısında donup kaldığını anlattı. Mezarlara gömülmüş büyüler bulduklarını söyleyen Karabulut, kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştıklarını söyledi.

15 yılda 100’e yakın büyüyle karşılaştıklarını söyleyen Karabulut, “Büyüleri biz mezar yaparken buluyoruz. Büyüleri gördükten sonra imha ediyoruz. Kağıt ise yakıyoruz, tahta olsa kırıp yakıyoruz. Koyun kafası olduğu zaman parçalıyoruz. Genellikle bunlara eski mezarlıklarda denk geliyoruz' dedi.

"Mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye."

Karabulut, 80'li, 90'lı 2000'li yıllarda ölenlerin mezarlarında büyülerle karşılaştığını belirterek neden mezara gömdüklerini şu sözlerle anlattı:

'Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz. Büyülerin neden mezara koyulduğu ile ilgili yaptığımız araştırmada, büyünün etkisinin sonsuza kadar devam etmesi nedeni ile olduğunu öğrendik. Ölüye değil diriye yapılıyor, mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye. Çoğunlukla kağıt var, kaşık yapan da oluyor. Bundan bir ay önce atletlerin üzerinden kesip yazmışlar ve kutuya koymuşlar. 15 yıldır bu işteyim 70-80 tane büyü buldum. Benim dışımda diğer mezarcı arkadaşlarım da buluyor. Onlar da bizim gibi yakıp imha ediyorlar.'

O anları buradan izleyebilirsiniz:👇🏻

