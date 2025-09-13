Koyun Kafası, İple Bağlanmış Bebek… Her Kazdıkları Mezardan Büyü Fışkırdı!

Karabulut, 80'li, 90'lı 2000'li yıllarda ölenlerin mezarlarında büyülerle karşılaştığını belirterek neden mezara gömdüklerini şu sözlerle anlattı:

'Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz. Büyülerin neden mezara koyulduğu ile ilgili yaptığımız araştırmada, büyünün etkisinin sonsuza kadar devam etmesi nedeni ile olduğunu öğrendik. Ölüye değil diriye yapılıyor, mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye. Çoğunlukla kağıt var, kaşık yapan da oluyor. Bundan bir ay önce atletlerin üzerinden kesip yazmışlar ve kutuya koymuşlar. 15 yıldır bu işteyim 70-80 tane büyü buldum. Benim dışımda diğer mezarcı arkadaşlarım da buluyor. Onlar da bizim gibi yakıp imha ediyorlar.'