Kaçak Et Skandalında Yeni Gelişme: Kamu Kurumlarına Satmışlar!

Dilara Şimşek
13.09.2025 - 13:46

Ankara'da 3 köfte tesisine kaçak et operasyonu düzenlendi. Piyasa değeri 14.5 milyon TL olan 11 ton 250 kilogram kaçak et ele geçirildi. Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre gözaltına alınan kamu kurumlarına kaçak et sattıklarını itiraf etti.

Kaynak

Ankara’da kaçak et operasyonunda yeni gelişme yaşandı.

Ankara’da 3 köfte tesisinde kaçak dana ve tavuk eti depolandığı tespit edildi. Yapılan operasyonla birlikte 11 ton 250 kilogram kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Kaçak etlerin piyasa değerinin 14.5 milyon olduğu belirtildi.

Kamu kurumlarına kaçak et satmışlar!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tesislerin faaliyetlerini durdurdu. İki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar kamu kurumlarına kaçak et sattıklarını itiraf etti. İfadelerinde Gölbaşı Polis Koleji, Milli Kütüphane ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun isimlerini verdiler.

Buradan izleyebilirsiniz👇🏻

