Türkiye'de Yılın İlk Karı Yağdı! O İlçede Yaşayanlar Beyaz Sürprizle Şaşkına Döndü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 09:05

Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan Yedigöller'e mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip Yedigöllerde hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürpriziyle karşılaştı. Yılın ilk karı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye'de yılın ilk karı yağdı.

Erzurum'da sıcaklıklar hızla düştü. Havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı yağdı. Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip olan Yedigöller'de hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürprizi ile karşılaştılar. Bu anlar cep telefonları ile kayıt altına alındı. 

Yedigöller nerede?

Yedigöller, Erzurum ilinin İspir ilçesi ve Rize ilinin İkizdere ilçesinde bulunan buzul göllerine sahip. Kaçkar Dağlarının güney batısında Verçenik Dağları üzerinde 3 bin 100 metre yükseklikte yer alıyor. Erzurum-Rize illeri sınırında Çayırözü alanında bulunuyor. Erzurum kent merkezine 115 kilometre uzaklıktaki Yedigöller doğaseverlerin önemli uğrak yerlerinden biri.

Yılın ilk karı böyle görüntülendi:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
