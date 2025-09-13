Türkiye'de Yılın İlk Karı Yağdı! O İlçede Yaşayanlar Beyaz Sürprizle Şaşkına Döndü

Erzurum'da sıcaklıklar hızla düştü. Havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı yağdı. Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip olan Yedigöller'de hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürprizi ile karşılaştılar. Bu anlar cep telefonları ile kayıt altına alındı.

Yedigöller nerede?

Yedigöller, Erzurum ilinin İspir ilçesi ve Rize ilinin İkizdere ilçesinde bulunan buzul göllerine sahip. Kaçkar Dağlarının güney batısında Verçenik Dağları üzerinde 3 bin 100 metre yükseklikte yer alıyor. Erzurum-Rize illeri sınırında Çayırözü alanında bulunuyor. Erzurum kent merkezine 115 kilometre uzaklıktaki Yedigöller doğaseverlerin önemli uğrak yerlerinden biri.