Türkiye'de Yılın İlk Karı Yağdı! O İlçede Yaşayanlar Beyaz Sürprizle Şaşkına Döndü
Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan Yedigöller'e mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip Yedigöllerde hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürpriziyle karşılaştı. Yılın ilk karı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Türkiye'de yılın ilk karı yağdı.
Yılın ilk karı böyle görüntülendi:
