Düğün Kabusa Döndü: Tavuk Döner Pilav Yiyen 106 Kişi Zehirlenince Valilik'ten Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 00:07

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesinde gerçekleşen bir düğün kabus döndü. Düğünde tavuk döner ve pilav dağıtıldı. Ancak tavuk döner ve pilav yiyen davetliler kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. 106 kişinin zehirlendiği ortaya çıktı. Erzincan Valiliği açıklama yaptı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir düğün adeta kabusa döndü.

Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi’nde açık havada gerçekleştirilen bir düğün töreninde tavuk döner ve pilav dağıtıldı. Tavuk döner ve pilavı yiyen davetliler bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiler sonucu başvuranların aynı düğüne katıldıkları ve tavuk pilav yedikleri anlaşıldı. Zehirlenen kişi sayısı 106 oldu.

Erzincan Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12 Eylül 2025 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ve düğün yemeğinden pek çok vatandaşımızın rahatsızlandığı yönündeki bildirimler üzerine Altınbaşak Beldemize toplam 8 ambulans ve 24 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır. Olaydan etkilenen bazı vatandaşlarımız da gerek Üzümlü Devlet Hastanesine gerekse Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kişisel başvuru yaparak ulaşım sağlamışlardır.

Vatandaşlarımızın Üzümlü Devlet Hastanesinde ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk tetkikler sonrası gıda zehirlenmesi olayı olduğu tespit edilmiş olup derhal tedavilerine başlanmıştır. Meydana gelen gıda zehirlenmesi olayından toplam 106 vatandaşımız etkilenmiş olup 12 Eylül saat 22.10 itibariyle 67 vatandaşımız gerekli tedavilerin ardından taburcu edilmiş olup 39 vatandaşımızın tedavileri Üzümlü Devlet ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde devam etmektedir. Tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir.”

Vatandaşlar yaşadıklarını böyle anlattı:

