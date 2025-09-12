Düğün Kabusa Döndü: Tavuk Döner Pilav Yiyen 106 Kişi Zehirlenince Valilik'ten Açıklama Geldi
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesinde gerçekleşen bir düğün kabus döndü. Düğünde tavuk döner ve pilav dağıtıldı. Ancak tavuk döner ve pilav yiyen davetliler kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. 106 kişinin zehirlendiği ortaya çıktı. Erzincan Valiliği açıklama yaptı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir düğün adeta kabusa döndü.
Vatandaşlar yaşadıklarını böyle anlattı:
