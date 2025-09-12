İzmir'de 2 Polisi Şehit Eden Saldırgan ve Babası Tutuklandı

İzmir Balçova’da 8 Eylül günü polis merkezine yönelik saldırı gerçekleştirildi. 16 yaşındaki saldırganın açtığı ateşle 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı.Olayla ilgili 27 kişi gözaltına alınmıştı. 18 yaşından küçük olan 16 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.