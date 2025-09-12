onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir'de 2 Polisi Şehit Eden Saldırgan ve Babası Tutuklandı

İzmir'de 2 Polisi Şehit Eden Saldırgan ve Babası Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.09.2025 - 21:36

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 16 yaşındaki E.B. ve babası dahil 9 kişi tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir karakol saldırısında yeni gelişme yaşandı.

İzmir karakol saldırısında yeni gelişme yaşandı.

İzmir Balçova’da 8 Eylül günü polis merkezine yönelik saldırı gerçekleştirildi. 16 yaşındaki saldırganın açtığı ateşle  1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı.Olayla ilgili 27 kişi gözaltına alınmıştı. 18 yaşından küçük olan 16 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Saldırgan ve babası tutuklandı.

Saldırgan ve babası tutuklandı.

Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırgan E.B., anne-babası ile birlikte 9 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Saldırgan E.B.ile babası tutuklandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın