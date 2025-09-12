Charlie Kirk'in Katilinin Mermi Kovanına Yazdıkları Şoke Etti

Geçen günlerde bir etkinlik sırasında suikast sonucu öldürülen Charlie Kirk’in katili 22 yaşındaki Tyler Robinson yakalandı.

Utah Valisi Spencer Cox, Robinson’un ailesi tarafından ihbar edildiğini söyledi. Cox, “Ailesi doğru olanı yaptı ve Robinson’u adalete teslim etti. Özellikle Charlie Kirk’in ailesine teşekkür ediyorum. Onlar için adaletin sağlanmasına odaklanmalıyız” dedi.