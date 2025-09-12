onedio
Charlie Kirk'in Katilinin Mermi Kovanına Yazdıkları Şoke Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.09.2025 - 20:07

ABD’li muhafazakar aktivist ve Donald Trump’ın en yakınındaki isim Charlie Kirk’i öldüren 22 yaşındaki Tyler Robinson gözaltına alındı. Utah Valisi Spencer Cox, olay yerine ele geçirilen mermi kovanlarının bazılarında “Hey faşist! Yakala!”, “O bella ciao” ve “Bunu okuyorsan gaysin” gibi yazıların bulunduğunu söyledi.

ABD’li muhafazakar aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Z kuşağı tarafından ilgiyle takip edilen bir isimdi.

Geçen günlerde bir etkinlik sırasında suikast sonucu öldürülen Charlie Kirk’in katili 22 yaşındaki Tyler Robinson yakalandı. 

Utah Valisi Spencer Cox, Robinson’un ailesi tarafından ihbar edildiğini söyledi. Cox, “Ailesi doğru olanı yaptı ve Robinson’u adalete teslim etti. Özellikle Charlie Kirk’in ailesine teşekkür ediyorum. Onlar için adaletin sağlanmasına odaklanmalıyız” dedi.

Mermi kovanlarına yazdığı yazılar şok etti.

Vali Cox, olay yerinde ele geçirilen fişeklerin bazılarında “Hey faşist! Yakala!”, “O bella ciao” ve “Bunu okuyorsan gaysin” gibi yazıların bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca, Robinson’un olay günü Utah Valley Üniversitesi yakınlarında Dodge Challenger marka aracıyla görüntülendiği, kıyafetlerinin de güvenlik kamerası kayıtlarıyla örtüştüğü ifade edildi.

Robinson’un ailesinden biri Utah Valisi’ne, Robinson’ın son yıllarda “daha siyasi” hale geldiğini vurgulayarak, Kirk hakkında “nefretle dolu” konuşmalar yaptığını aktardı.

