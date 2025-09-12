Charlie Kirk'in Katilinin Mermi Kovanına Yazdıkları Şoke Etti
ABD’li muhafazakar aktivist ve Donald Trump’ın en yakınındaki isim Charlie Kirk’i öldüren 22 yaşındaki Tyler Robinson gözaltına alındı. Utah Valisi Spencer Cox, olay yerine ele geçirilen mermi kovanlarının bazılarında “Hey faşist! Yakala!”, “O bella ciao” ve “Bunu okuyorsan gaysin” gibi yazıların bulunduğunu söyledi.
ABD’li muhafazakar aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Z kuşağı tarafından ilgiyle takip edilen bir isimdi.
Mermi kovanlarına yazdığı yazılar şok etti.
