Amerikalı Aynasız Dünyayı Şoke Eden Charlie Kirk Suikastini Değerlendirdi

Amerikalı Aynasız Dünyayı Şoke Eden Charlie Kirk Suikastini Değerlendirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2025 - 09:05

Geçtiğimiz gün ABD'de Başkan Donald Trump'ın en ünlü destekçilerinden aktivist Charlie Kirk bir konuşma sırasında suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Ancak Kirk'ün vurulma anı ve vurulma şekli pek çok kişinin kafasında soru işaretleri bıraktı. Saldırının detaylarına ilişkin detaylar merak edilirken Amerikalı Aynasız mahlasıyla bilinen ve göçmen olarak gittiği ABD'de polislikten FBI seviyesine yükselen Erdal Kaya olayı X hesabında analiz etti.

Charlie Kirk suikasti başta Donald Trump olmak üzere ABD'deki cumhuriyetçilerin tepkisine neden oldu.

Charlie Kirk suikasti başta Donald Trump olmak üzere ABD'deki cumhuriyetçilerin tepkisine neden oldu.

Saldırıyı Amerikalı Aynasız olarak bildiğimiz Erdal Kaya analiz etti.

Erdal Kaya'nın yaptığı analiz şöyle;

Erdal Kaya'nın yaptığı analiz şöyle;

1- Öyle görünüyor ki, göğsündeki kayıt almak için takılmış mikrofon göğsünü kabarık göstermiş ve bu da bana sanki kurşun geçirmez bir plaka giymiş gibi göründü. Herhangi bir kurşun geçirmez plaka tişörtün altında yok. Ben şahsen koruması olsam onu şart kılardım, bir çok o konumda olan kişi bunu güvenlik amacıyla yapıyor.

2- Mermi ciddi bir hızla Charlie'nin boynuna değiyor ve vücudunda ortaya çıkan şok dalgası tişörtünün de o seviyede dalgalanmasına sebep veriyor. Normalde mermiler elbiselerin içinden geçtiğinde / temas yaptığında elbiselerden o şekilde bir şok dalgası görürüz. Burada vücudun verdiği şok dalgası tişörtünü o şekilde sallar.

3- Kalibre 5.56'dan büyük olabilir, öyle yüksek derecede bir şok dalgası vermesi için. Belki 7.62x51, belki 6.5 Creedmoor.

Anlamadığım şey: Merminin o hızla Charlie'ye çarpması ama öteki taraftan çıkmaması

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
