Amerikalı Aynasız Dünyayı Şoke Eden Charlie Kirk Suikastini Değerlendirdi

1- Öyle görünüyor ki, göğsündeki kayıt almak için takılmış mikrofon göğsünü kabarık göstermiş ve bu da bana sanki kurşun geçirmez bir plaka giymiş gibi göründü. Herhangi bir kurşun geçirmez plaka tişörtün altında yok. Ben şahsen koruması olsam onu şart kılardım, bir çok o konumda olan kişi bunu güvenlik amacıyla yapıyor.

2- Mermi ciddi bir hızla Charlie'nin boynuna değiyor ve vücudunda ortaya çıkan şok dalgası tişörtünün de o seviyede dalgalanmasına sebep veriyor. Normalde mermiler elbiselerin içinden geçtiğinde / temas yaptığında elbiselerden o şekilde bir şok dalgası görürüz. Burada vücudun verdiği şok dalgası tişörtünü o şekilde sallar.

3- Kalibre 5.56'dan büyük olabilir, öyle yüksek derecede bir şok dalgası vermesi için. Belki 7.62x51, belki 6.5 Creedmoor.

Anlamadığım şey: Merminin o hızla Charlie'ye çarpması ama öteki taraftan çıkmaması