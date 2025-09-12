onedio
Donald Trump Açıkladı: “Charlie Kirk’in Katili Yakalandı, Çok Yakın Biri İhbar Etti”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.09.2025 - 15:32

ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen Charlie Kirk'in katil zanlısının yakalandığını, katıldığı canlı televizyon programında açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Charli Kirk’in katilini yakaladıklarını açıkladı.

ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, 'Çok büyük bir ihtimalle (Kirk'ü öldüren kişiyi) gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı” ifadesini kullandı.

Trump, “Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti” dedi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
