Katil Yakalanamadı: FBI'dan Charlie Kirk'ün Katili İçin 100 Bin Dolarlık Ödül

Katil Yakalanamadı: FBI’dan Charlie Kirk'ün Katili İçin 100 Bin Dolarlık Ödül

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
12.09.2025 - 07:29

ABD’de aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti. Suikast sonrası katil zanlısı kaçarken tüm aramalara rağmen henüz yakalanamadı.

FBI katilin kaçarken çekilmiş görüntülerini yayınladı ve yakalanmasını sağlayacak bilgi verenler için 100 bin dolar ödül olduğunu açıkladı.

ABD’de Başkan Donald Trump’ın da en yakın müttefiklerinden biri olan ünlü aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin yankıları sürüyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın da en yakın müttefiklerinden biri olan ünlü aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Üniversitede yaptığı konuşma sırasında vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kirk için başlatılan insan avı ise sürüyor. FBI suikastla ilgili olarak yaptığı son basın açıklamasında, zanlının kaçarken güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerini yayımladı.

Katil suikast sonrası böyle kaçmış.👇

Yakalanmasını sağlayana 100 bin dolar ödül verilecek.

Yakalanmasını sağlayana 100 bin dolar ödül verilecek.

Zanlının yakın plan fotoğraflarını da paylaşan yetkililer, olay sırasında zanlının üzerinde Amerikan bayrağı ve kartalı olan bir t-shirt giydiğini, güneş gözlüğü taktığını söyledi.

Utah Valisi Spencer Cox, şu ana kadar zanlıyla ilgili olarak 7 binden fazla ihbar aldıklarını ve zanlıya 'idam cezası' verilmesini talep edebilmek için yetkililerin gerekli delilleri topladıklarını ekledi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
