Katil Yakalanamadı: FBI’dan Charlie Kirk'ün Katili İçin 100 Bin Dolarlık Ödül
ABD’de aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti. Suikast sonrası katil zanlısı kaçarken tüm aramalara rağmen henüz yakalanamadı.
FBI katilin kaçarken çekilmiş görüntülerini yayınladı ve yakalanmasını sağlayacak bilgi verenler için 100 bin dolar ödül olduğunu açıkladı.
ABD’de Başkan Donald Trump’ın da en yakın müttefiklerinden biri olan ünlü aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin yankıları sürüyor.
Katil suikast sonrası böyle kaçmış.👇
Yakalanmasını sağlayana 100 bin dolar ödül verilecek.
