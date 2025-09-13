onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rusya’da Korkutan Deprem! Kamçatka Yarımadası 7.4 ile Sallandı

Rusya’da Korkutan Deprem! Kamçatka Yarımadası 7.4 ile Sallandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 08:32

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Öte yandan bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rusya Kamçatka'da 7.4 büyüklüğünde deprem.

Rusya Kamçatka'da 7.4 büyüklüğünde deprem.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu belirtildi.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Tsunami uyarısı yapıldı.

Tsunami uyarısı yapıldı.

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, bölgede meydana gelen depremin ardından uzmanların sosyal tesisleri ve konutları incelemeye başladığını belirterek, tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini aktardı.

Bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğine dikkati çeken Solodov, 'Tsunami tehdidi ilan edildi.' dedi.

Solodov, vatandaşların Halaktırskiy Plajı ve diğer tsunami tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın