Hasadı Başladı! Suşinin İçinde Muğla'nın Eli Var: Japonlar Onu Almak İçin Sırada Bekliyor!

Dilara Şimşek
15.09.2025 - 17:30

Muğla’nın Gökova ilçesinde yetişen sarı susam hasadı başladı. Japonya’nın sırada beklediği bu ürün özellikle suşi yapımında kullanılıyor. Altın değerinde olan sarı susamın üreticileri ise 'Balığın üstüne kullanıyorlar Japonlar. Suşi yapıyorlar. Balığın üstüne, çiğ balığın üstünde kullanıyorlar. Ondan alıyorlar bizim buranın susamını' dedi.

Altın değerinde olan sarı susam elle toplanıyor.

Muğla’nın dünyaca ünlü belde Gökova’nın sınırları içerisinde yetişen sarı susam hasadı başladı. Altın sarısı rengi, aroması ve tadı ile özellike Japonlar tarafından yoğun ilgi gören bu sarı susam özellikle suni yapımında kullanılıyor. 

Sulama yapılmayan, gübre verilmeyen tamamen geleneksel yöntemlerle yapılan elde edilen Gökova susamının hasadı Ağustos ayında başladı. Elle tarladan sökülen susam fideleri güneşte kurumaya bırakılıyor.

Üreticiler işçi bulmakta zorlanıyor.

Sarı susam oldukça zorlu süreçle elde ediliyor. Elle tarladan toplanan susamlar yine elle silkenelerek rüzgarın etkisiyle yine hasadı tarlada yapılıyor. Ancak üreticiler işçi sıkıntısı yaşıyor. Susam üreticisi Ayşe Akyüz, 'Şimdi yoluyoruz, 21 gün sonra silkeliyoruz. Hasatımız başladı. İşçi sıkıntısı oluyor, dışarıdan getirtiyoruz işçileri. Evet, burada fazla gelmiyorlar yani. Biz kendimiz yapıyoruz. Kilosu geçen sene 150 liradan açılmıştı. Bizleri kurtarmıyor. Şöyle, tarlanın icarı 2 bin lira. Ama alıp satanlar daha fazla kazanıyor' dedi.

Japonlar suşi yapımında kullanıyor.

Gökova susamının en büyük taliplisi ise Japonlar. Üretici Adem Akyüz, 'Yağlı diye çok tutuluyor bizim buranın susamı. Birinci susam derler. Tacirler geldiği zaman. İlaç yok. Susuz susam. Çiğ yağıyor geceleri meltem esiyor. Evet, Japonya'ya gidiyor. Her yer gidiyor bizim buranın susamı. Türkiye'nin her yerine gidiyor. Balığın üstüne kullanıyorlar Japonlar. Suşi yapıyorlar. Balığın üstüne, çiğ balığın üstünde kullanıyorlar. Ondan alıyorlar bizim buranın susamını' ifadelerini kullandı.

