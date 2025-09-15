Hasadı Başladı! Suşinin İçinde Muğla'nın Eli Var: Japonlar Onu Almak İçin Sırada Bekliyor!

Sarı susam oldukça zorlu süreçle elde ediliyor. Elle tarladan toplanan susamlar yine elle silkenelerek rüzgarın etkisiyle yine hasadı tarlada yapılıyor. Ancak üreticiler işçi sıkıntısı yaşıyor. Susam üreticisi Ayşe Akyüz, 'Şimdi yoluyoruz, 21 gün sonra silkeliyoruz. Hasatımız başladı. İşçi sıkıntısı oluyor, dışarıdan getirtiyoruz işçileri. Evet, burada fazla gelmiyorlar yani. Biz kendimiz yapıyoruz. Kilosu geçen sene 150 liradan açılmıştı. Bizleri kurtarmıyor. Şöyle, tarlanın icarı 2 bin lira. Ama alıp satanlar daha fazla kazanıyor' dedi.