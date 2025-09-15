Hasadı Başladı! Suşinin İçinde Muğla'nın Eli Var: Japonlar Onu Almak İçin Sırada Bekliyor!
Muğla’nın Gökova ilçesinde yetişen sarı susam hasadı başladı. Japonya’nın sırada beklediği bu ürün özellikle suşi yapımında kullanılıyor. Altın değerinde olan sarı susamın üreticileri ise 'Balığın üstüne kullanıyorlar Japonlar. Suşi yapıyorlar. Balığın üstüne, çiğ balığın üstünde kullanıyorlar. Ondan alıyorlar bizim buranın susamını' dedi.
Altın değerinde olan sarı susam elle toplanıyor.
Üreticiler işçi bulmakta zorlanıyor.
Japonlar suşi yapımında kullanıyor.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
