Her Şey Genlerde Saklı: Mavi Gözlerin Aslında Gerçekten Mavi Olmadığını Biliyor muydunuz?
Gözler, insan yüzünün en dikkat çekici detaylarından biri. Kimi derin kahverengi bakışlarla sıcacık bir etki bırakırken, kimi buz mavisi gözlerle merak uyandırıyor. Özellikle mavi gözler, tarih boyunca hem estetik hem de gizemli yönleriyle dikkat çekti. Ancak sandığımızın aksine mavi gözler, gerçekte mavi değil. Onların bu özel tonunu ortaya çıkaran şey pigment değil, ışığın göz yapısıyla etkileşimi.
Gelin, mavi gözün oluşumuna birlikte ışık tutalım...
İnsanlarla tanıştığımızda çoğu zaman ilk fark ettiğimiz şey gözlerdir.
Göz rengini belirleyen ana unsur, göz bebeğini çevreleyen iris ve onun içinde bulunan melanin pigmenti.
Peki ya diğer renkler?
Aslında her şey genlerde saklı.
