Her Şey Genlerde Saklı: Mavi Gözlerin Aslında Gerçekten Mavi Olmadığını Biliyor muydunuz?

Uzun yıllar boyunca göz renginin tek bir gen tarafından belirlendiği düşünülüyordu. Ancak modern genetik araştırmalar bunun çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Birden fazla gen göz renginde rol oynuyor. Bu yüzden aynı ailede farklı renk gözlere rastlamak veya iki mavi gözlü ebeveynden yeşil ya da açık kahverengi gözlü bir çocuk doğması mümkün.

Bebeklerde de durum ilginçtir: Özellikle Avrupa kökenli bebekler düşük melanin nedeniyle mavi veya gri gözlerle doğar. İlk birkaç yıl içinde melanin seviyesi arttıkça göz rengi kalıcı tonuna ulaşır.