Her Şey Genlerde Saklı: Mavi Gözlerin Aslında Gerçekten Mavi Olmadığını Biliyor muydunuz?

Her Şey Genlerde Saklı: Mavi Gözlerin Aslında Gerçekten Mavi Olmadığını Biliyor muydunuz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 16:42

Gözler, insan yüzünün en dikkat çekici detaylarından biri. Kimi derin kahverengi bakışlarla sıcacık bir etki bırakırken, kimi buz mavisi gözlerle merak uyandırıyor. Özellikle mavi gözler, tarih boyunca hem estetik hem de gizemli yönleriyle dikkat çekti. Ancak sandığımızın aksine mavi gözler, gerçekte mavi değil. Onların bu özel tonunu ortaya çıkaran şey pigment değil, ışığın göz yapısıyla etkileşimi.

Gelin, mavi gözün oluşumuna birlikte ışık tutalım...

İnsanlarla tanıştığımızda çoğu zaman ilk fark ettiğimiz şey gözlerdir.

Dünyada en yaygın göz rengi kahverengi olsa da, mavi ve yeşil tonlar özellikle dikkat çeker. Hatta yeşil gözler, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2’sinde görüldüğü için en nadir renk olarak bilinir.

Peki, bu büyüleyici renkler nasıl oluşuyor dersiniz?

Göz rengini belirleyen ana unsur, göz bebeğini çevreleyen iris ve onun içinde bulunan melanin pigmenti.

Kahverengi gözler yüksek oranda melanin içerdiği için ışığı emer ve koyu görünür. Mavi gözlerde ise işin sırrı pigmentte değil, ışıkta saklıdır.

Melanin oranı çok düşük olduğunda, göz içine giren ışık saçılır. Kısa dalga boyuna sahip mavi ışık daha kolay dağıldığından, göz bu rengi yansıtır. Bu fiziksel etkiye Tyndall etkisi denir. Aslında gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı mantık! Yani mavi gözler, gerçekte mavi pigment taşımaz; adeta ışığın yarattığı bir yanılsamadır.

Peki ya diğer renkler?

Peki ya diğer renkler?

Yeşil gözler, orta seviyedeki melanin ile ışık saçılmasının birleşiminden doğar. Ela gözlerse daha karmaşıktır. İristeki melanin dağılımı düzensiz olduğundan, ortam ışığına göre altın, yeşil ve kahverengi tonlarının dans ettiği mozaik bir görünüm ortaya çıkar.

Aslında her şey genlerde saklı.

Uzun yıllar boyunca göz renginin tek bir gen tarafından belirlendiği düşünülüyordu. Ancak modern genetik araştırmalar bunun çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Birden fazla gen göz renginde rol oynuyor. Bu yüzden aynı ailede farklı renk gözlere rastlamak veya iki mavi gözlü ebeveynden yeşil ya da açık kahverengi gözlü bir çocuk doğması mümkün.

Bebeklerde de durum ilginçtir: Özellikle Avrupa kökenli bebekler düşük melanin nedeniyle mavi veya gri gözlerle doğar. İlk birkaç yıl içinde melanin seviyesi arttıkça göz rengi kalıcı tonuna ulaşır.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
