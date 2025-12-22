onedio
article/share
Bünyesinde Dünyaca Ünlü Markaları Barındıran Aydınlı Grubu Satıldı: TMSF’den HRK Holding Satın Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2025 - 21:38

Pierre Cardin, Cacharel, Polo gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye sahipliğini yapan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ iltisakı nedeniyle TMSF’ye devredilen Aydınlı Grubu satıldı. “Saat & Saat” markasıyla bilinen HRK Holding, Aydınlı Grubu’nun yeni sahibi oldu.

Türkiye’de faaliyet gösteren Pierre Cardin, Cacharel, Polo gibi markaların sahibi olan Aydınlı Grubu’na kayyum atanmış ve TMSF’ye devredilmişti.

United States Polo Association (USPA) Global tarafından yapılan açıklamada, Aydınlı Grubu’nun HRK Holding AŞ (Saat & Saat) tarafından satın alındığı duyuruldu.

Açıklamada, markanın en büyük ortaklarından biri olarak Aydınlı’nın satın alınmasının; Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika genelinde 50’den fazla ülkeye erişim imkânı sağlayacağı vurgulanarak, Saat & Saat CEO’su Ramazan Kaya’nın Aydınlı Grup CEO’su olarak görev yapacağı kaydedildi.

USPA CEO’sundan Saat & Saat Kurucusu ve CEO’su Ramazan Kaya’ya tebrik.

USPA Global Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) J. Michael Prince, “U.S. Polo Assn.'ın uzun vadeli bir ortağı olarak, bu stratejik geçişin küresel spor markamıza, önümüzdeki yıllarda bölge genelinde 1 milyar dolarlık perakende satışını hedefleyerek işimizi yükseltme ve genişletme fırsatı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aydınlı’nın geçmiş dönem başkanı Şeref Safa’ya liderliği ve TMSF’ye yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etmek istediğini aktaran Prince, “Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik.” açıklamasını yaptı.

“Satın alma, ikonik bir küresel marka ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor”

Saat & Saat CEO’su Ramazan Kaya da U.S. Polo Assn. ile dünyanın en dinamik perakende pazarlarından birinde varlıklarını genişletmekten ve güçlendirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

“Bu satın alma, büyümeyi hızlandırmamıza, yeteneklerimizi geliştirmemize ve hem şirketimizi hem de markayı Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’da güçlü bir sonraki aşama için konumlandırmamıza olanak tanıyor. Bu dönüm noktası, ikonik bir küresel markayı yükseltirken temsil ettiği yaşam tarzı aracılığıyla yenilik yapmaya ve ilham vermeye devam eden U.S. Polo Assn. ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Saat & Saat ekibi, geleceği birlikte şekillendirme fırsatından enerji alıyor.”

