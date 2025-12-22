Bünyesinde Dünyaca Ünlü Markaları Barındıran Aydınlı Grubu Satıldı: TMSF’den HRK Holding Satın Aldı
Türkiye’de faaliyet gösteren Pierre Cardin, Cacharel, Polo gibi markaların sahibi olan Aydınlı Grubu’na kayyum atanmış ve TMSF’ye devredilmişti.
USPA CEO’sundan Saat & Saat Kurucusu ve CEO’su Ramazan Kaya’ya tebrik.
“Satın alma, ikonik bir küresel marka ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor”
