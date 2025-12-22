Bünyesinde Dünyaca Ünlü Markaları Barındıran Aydınlı Grubu Satıldı: TMSF’den HRK Holding Satın Aldı

USPA Global Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) J. Michael Prince, “U.S. Polo Assn.'ın uzun vadeli bir ortağı olarak, bu stratejik geçişin küresel spor markamıza, önümüzdeki yıllarda bölge genelinde 1 milyar dolarlık perakende satışını hedefleyerek işimizi yükseltme ve genişletme fırsatı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aydınlı’nın geçmiş dönem başkanı Şeref Safa’ya liderliği ve TMSF’ye yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etmek istediğini aktaran Prince, “Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik.” açıklamasını yaptı.