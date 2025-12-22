onedio
Yeni Yılda Alkole ve Sigaraya Zam Üzerine Zam Gelecek

Yeni Yılda Alkole ve Sigaraya Zam Üzerine Zam Gelecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.12.2025 - 15:25

Yeni yılda gelecek zamlara bir yenisi daha eklendi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarıyla birlikte fiyatı artacak ürünlerden ikisi alkol ve sigara olacak. 2025 yılında zam üstüne zam gören alkol ve sigara fiyatları 2026’da yeniden zamlanacak. Elips Haber’den Albina Sıla Aslan’a konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam oranını açıkladı.

Kaynak

Sigara ve alkol fiyatları 2026'e ne kadar olacak?

Sigara ve alkol fiyatları 2026'e ne kadar olacak?

Sigara ve alkol fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 2025 yılında yeni zamlara “Merhaba” diyen sigara ve alkol fiyatları, 2026’ya da zamlarla gözünü açacak. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni yılda bekledikleri zam oranını açıkladı. Sigara ve alkol fiyatlarına gelecek kesin zammın ÖTV oranıyla belli olacağını dile getiren Dündar, 2026’nın ilk günlerinde yüzde 15-20 civarında zam beklediklerini dile getirdi. 

Dündar, “Bizim tahminlerimiz alkole gelecek zam miktarı olarak yüzde 15 ve yüzde 20 oranlarında. Tabi bu ÖTV oranı ve maliyet zammı ile şekillenecek ama bizim beklentimiz yüzde 15 oranında sigara içinde en faz 5 TL gibi bir zam bekliyoruz” diye konuştu.

