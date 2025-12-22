SGK Uzmanı İsa Karakaş, “Mesaj Net” Diyerek Emeklilerin Alacağı Zammı Açıkladı

Emekliler yılda iki kez maaş zammı alıyor. Ocak ve temmuz ayında enflasyon farkına göre zam alan emekliler 2026'da maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Temmuz ayında yapılan zamla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu. Peki yeni yılda ne olacak? Milyonlarca emekliye ne kadar zam yapılacak?