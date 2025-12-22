SGK Uzmanı İsa Karakaş, “Mesaj Net” Diyerek Emeklilerin Alacağı Zammı Açıkladı
Ocak 2026 zam ayı olacak. Asgari ücret, emekli maaşı, vergi ve harçlara yeni yıl için yapılacak zam 1 aydan kısa süre sonra ortaya çıkacak. Milyonlarca emekli 2026'da maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2025'te en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olarak belirlenirken 'Emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu yanıt bekliyor. Zam tahminleriyle bilinen ve çeşitli hesaplamalarda bulunan SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde emekli maaşlarıyla ilgili bir yazı yazdı. Karakaş, 'Kulislerde mesaj net' sözleriyle 2026 emekli maaşı zam oranını açıkladı.
Emekli maaşı ne kadar?
