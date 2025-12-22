onedio
SGK Uzmanı İsa Karakaş, “Mesaj Net” Diyerek Emeklilerin Alacağı Zammı Açıkladı

Dilara Şimşek
22.12.2025 - 11:39

Ocak 2026 zam ayı olacak. Asgari ücret, emekli maaşı, vergi ve harçlara yeni yıl için yapılacak zam 1 aydan kısa süre sonra ortaya çıkacak. Milyonlarca emekli 2026'da maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2025'te en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olarak belirlenirken 'Emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu yanıt bekliyor. Zam tahminleriyle bilinen ve çeşitli hesaplamalarda bulunan SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde emekli maaşlarıyla ilgili bir yazı yazdı. Karakaş, 'Kulislerde mesaj net' sözleriyle 2026 emekli maaşı zam oranını açıkladı. 

Emekli maaşı ne kadar?

Emekliler yılda iki kez maaş zammı alıyor. Ocak ve temmuz ayında enflasyon farkına göre zam alan emekliler 2026'da maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Temmuz ayında yapılan zamla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu. Peki yeni yılda ne olacak? Milyonlarca emekliye ne kadar zam yapılacak?

SGK Uzmanı İsa Karakaş, "Kulisler mesaj net" sözleriyle emekli maaşı zam oranını yazdı.

Milyonlarca emekli maaşlarında iyileştirme bekliyor. Ancak İsa Karakaş, Ankara’dan esen rüzgarlar soğuk” sözleriyle kulislerde mesajın net olduğunu belirtti. Karakaş, 'Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar” derken emekli maaş zammının yüzde 18.5-19.5 bandında olabileceğini belirtti. 

Karakaş, beş aylık enflasyon farkının yüzde 11.21 olduğunu belirtti. Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“En son Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına yüzde 15,57 zam yapılmıştı. Ama yine enflasyonun altında kaldı! Zira son 3 dönemde (Temmuz 2024: yüzde 5,42; Ocak 2025: yüzde 4,21; Temmuz 2025: yüzde 1,10) hep aynı hikâye: maalesef toplu sözleşme zincirleri memur emeklisini de aşağı çekiyor.”

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
