22 Aralık Pazartesi Altın Fiyatı: Altın Fiyatı da Gümüş Fiyatı da Yeni Haftaya Rekorla Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.12.2025 - 09:34

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Hem ons altında hem de gram altında tarihi zirveler görüldü. Ons altın 4 bin 409 dolarla rekor kırarken, yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 65'i aştı. Gümüş fiyatları da bu sabah 69,45 dolarla rekor kırdı ve yeni haftaya tarihi zirvesini görerek başladı.

Altın fiyatlarında bu sabah tarihi zirveler görüldü.

Ons altın 4 bin 409 dolarla rekor kırarken, yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 65'i aştı. Ons altında 1979 yılı sonrasındaki 46 yılın en sert yıllık yükselişi yaşanıyor.

Gram altında da bugün 6 bin 60 TL seviyesi aşıldı. Gram altında yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 103'ü aştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026'da birden fazla defa faiz indirimine gidebileceğine dair artan beklentiler, merkez bankalarının alımları ve dünyada artan jeopolitik gerilimler, güvenli liman talebini destekliyor.

ABD'de enflasyon ve istihdam verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi de Fed'in gelecek yıl faizleri düşüreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi ve piyasaları olumlu etkiledi.

Öte yandan, gümüş fiyatları da bu sabah 69,45 dolarla rekor kırdı ve yeni haftaya tarihi zirvesini görerek başladı. Gümüş fiyatlarında yılbaşından bu yana artış yüzde 135'i aştı.

