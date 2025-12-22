22 Aralık Pazartesi Altın Fiyatı: Altın Fiyatı da Gümüş Fiyatı da Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Hem ons altında hem de gram altında tarihi zirveler görüldü. Ons altın 4 bin 409 dolarla rekor kırarken, yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 65'i aştı. Gümüş fiyatları da bu sabah 69,45 dolarla rekor kırdı ve yeni haftaya tarihi zirvesini görerek başladı.
Altın fiyatlarında bu sabah tarihi zirveler görüldü.
