Altın ve Gümüşün Rallisine Şimdi de Platin ve Paladyum Katıldı

Hakan Karakoca
21.12.2025 - 21:56

Değerli metaller piyasası haftayı güçlü bir yükselişle kapattı. ABD’den gelen makroekonomik verilerin Fed’in faiz indirimine yaklaşabileceği beklentisini artırması, altın ve gümüş başta olmak üzere metallere talebi yükseltti. Ancak ABD-Ukrayna hattındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması, güvenli liman alımlarını kısmen sınırladı. Haftanın yıldızı ise altını geride bırakan gümüş oldu.

Bu ikisine şimdi iki emtia daha eklendi. Paladyum ve platin de ralliye katıldı.

Altın zirveye yaklaştı, gümüş rekor tazeledi

Altının ons fiyatı hafta içinde 4.374 doları aşarak tarihi zirveye yaklaşırken, haftayı 4.338 dolardan tamamladı. Gümüş ise 67,46 dolarla rekor kırdı ve haftayı 67,16 dolardan kapattı. Ons bazında gümüşteki yükseliş yüzde 8,6’ya ulaştı.

Sahneye platin ve paladyum çıktı

Yıl boyunca geride kalan platin ve paladyumda da sert yükselişler görüldü. Platin 2008’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, paladyum 2023 Şubat’tan bu yana zirveyi gördü. Analistler, otomotiv ve endüstriyel talebin güçlü kalmasının bu yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

İki emtiadan da önemli ataklar geldi.

Platin, hafta içinde 1.982,57 dolara kadar yükselerek 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördü ve haftayı 1.969,98 dolardan kapattı. Bu metalde tarihi zirve ise 2008 yılında ulaşılan 2 bin 302 dolar seviyesi olarak kayıtlarda yer alıyor.

Paladyumda da güçlü bir yükseliş dikkat çekti. Ons fiyatı hafta içinde 1.723,04 dolara çıkarak 2023 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve haftayı 1.709,31 dolardan tamamladı. Dünyanın en büyük paladyum üreticisi olan Rus madencilik şirketi Nornickel, yatırım talebinin de etkisiyle 2025 yılında piyasada yaklaşık 200 bin ons arz açığı oluşabileceğini açıkladı. Analistler, bu beklentinin paladyum fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri olduğunu vurguluyor.

