Altın ve Gümüşün Rallisine Şimdi de Platin ve Paladyum Katıldı

Değerli metaller piyasası haftayı güçlü bir yükselişle kapattı. ABD’den gelen makroekonomik verilerin Fed’in faiz indirimine yaklaşabileceği beklentisini artırması, altın ve gümüş başta olmak üzere metallere talebi yükseltti. Ancak ABD-Ukrayna hattındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması, güvenli liman alımlarını kısmen sınırladı. Haftanın yıldızı ise altını geride bırakan gümüş oldu.

Bu ikisine şimdi iki emtia daha eklendi. Paladyum ve platin de ralliye katıldı.