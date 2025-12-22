22–28 Aralık 2025 Haftası: Nar Mumları ile Nargudan Enerjisini 2026’ya Taşıyın

Nargudan; görünmeyen âlemlerle kurulan bağ, evin koruyucu ruhu ve bereketi mühürleyen niyet olarak kabul edilir. Anadolu’da özellikle kış gündönümü, yıl değişimleri ve zorlayıcı döngülerin kapanışında nargudan enerjisi çağrılır; çünkü bu enerji, eskiyi kapatır, yeniyi sağlam temelle başlatır.

22–28 Aralık 2025 haftası, tam da bu nedenle nar mumlarıyla çalışmak için güçlü bir zaman aralığıdır. Bu dönem, hem bir yılın kapanışını hem de 2026’ya açılan yeni kapıyı temsil eder. Nar mumları, ateş elementinin dönüştürücü gücüyle narın bereket frekansını birleştirir. Mum yandıkça yalnızca ortam aydınlanmaz; niyetler, bilinçaltı ve mekân enerjisi de arınır. Evde yakılan nar mumu, maddi-manevi bolluğun çağrılması, şans kapılarının açılması ve hanenin korunması için kadim bir ritüel niteliği taşır.

Türk kültüründe narın yılbaşında yere atılması, yeni evlere nar konulması ya da kapı eşiğinde nar bulundurulması; “rızık kapısı açık olsun” niyetinin somut halidir. Narın kırılması değil, çoğalması önemlidir. Mum formundaki nar ise bu sembolizmi daha bilinçli bir düzleme taşır. Çünkü ateş, niyeti aktive eder; nar formu ise bu niyeti mühürleyerek 2026’ya taşır.

Nargudan enerjisiyle hazırlanan nar mumları, sadece bolluk değil; şans, korunma ve süreklilik mesajı da taşır. Evde yakıldığında aile bireyleri arasındaki bağları güçlendirir, dağılmayı önler, kazancın bereketle kalmasını destekler. Özellikle yılın son haftasında yapılan bu çalışma, “geçmişin yükünü bırakıyorum, yeni yılı temiz ve güçlü karşılıyorum” demenin kadim yoludur.

Astrodeha yaklaşımında nar mumu; bir dekor ya da sembol değil, bilinçli niyetle çalışan bir enerji aracıdır. 22–28 Aralık 2025 haftasında yakılan her nar mumu, 2026’ya atılan bir tohum gibidir. Niyet ne kadar net, kalp ne kadar açık olursa; bereket, şans ve bolluk da o kadar kalıcı olur.

Bu hafta narın bereketini, nargudanın koruyucu gücüyle birleştirin.

Bolluk, bereket ve şans 2026 boyunca sizlerle olsun.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA