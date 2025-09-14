Önüne Geleni Tersleyen 'Zorba' Robot Yine Gülmekten Kırdı Geçirdi

Teknoloji ilerledikçe hayatımıza birbirinden ilginç yenilikler giriyor. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Rizzbot. Mahallede herkesin sempatisini kazanan bu robot, insanlara yaptığı espriler ve zaman zaman sert ama komik çıkışlarıyla biliniyor. Geçtiğimiz günlerde halini hatırını soran bir vatandaşa “Kes sesini” diyerek verdiği cevap ise etraftakileri kahkahaya boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknoloji gün geçtikçe daha da şaşırtıcı bir hal alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın