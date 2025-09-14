Önüne Geleni Tersleyen 'Zorba' Robot Yine Gülmekten Kırdı Geçirdi

Bu gelişmelerden nasibini alan bir diğer kişi ise Rizzbot olarak bilinen yapay zeka tabanlı bir robot. Mahalle sakinleri tarafından oldukça sevilen robot, insanları zorbalamasıyla ve onlara ilginç şakalar yapmasıyla biliniyor. Bu sefer de kendisine hal hatır soran bir vatandaşa 'Kes sesini' dediği anlar epey güldürdü.