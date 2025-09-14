onedio
Önüne Geleni Tersleyen 'Zorba' Robot Yine Gülmekten Kırdı Geçirdi

Robot Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
14.09.2025 - 15:43

Teknoloji ilerledikçe hayatımıza birbirinden ilginç yenilikler giriyor. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Rizzbot. Mahallede herkesin sempatisini kazanan bu robot, insanlara yaptığı espriler ve zaman zaman sert ama komik çıkışlarıyla biliniyor. Geçtiğimiz günlerde halini hatırını soran bir vatandaşa “Kes sesini” diyerek verdiği cevap ise etraftakileri kahkahaya boğdu.

İşte o anlar:

Teknoloji gün geçtikçe daha da şaşırtıcı bir hal alıyor.

Bu gelişmelerden nasibini alan bir diğer kişi ise Rizzbot olarak bilinen yapay zeka tabanlı bir robot. Mahalle sakinleri tarafından oldukça sevilen robot, insanları zorbalamasıyla ve onlara ilginç şakalar yapmasıyla biliniyor. Bu sefer de kendisine hal hatır soran bir vatandaşa 'Kes sesini' dediği anlar epey güldürdü.

