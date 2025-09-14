Bir Yıl Boyunca Kızını Anonim Mesajlarla Taciz Eden Kadın Sebebini Açıkladı

'Mesaj atmayı bıraktıktan kısa bir süre sonra tekrardan başladım. Kendime sordum: 'Bunu ne kadar daha sürdüreceğim? Bir ebeveyn olarak ne yapmalıyım?' O sırada mesajlar göndererek kimin yaptığını bulmak istedim. Umarım gençler mesajları arkadaşlarıyla konuşur ve kaynağı bulmamı sağlayacak bir ipucu ortaya çıkar.'

Ancak başladığında durmakta zorlandığını da itiraf etti:

'Başlarda cevap arıyordum, sonra iş kontrolden çıktı. Adeta bir kar topu etkisi oldu, durmayı bilemedim. O anlarda ben farklı biriydim, mental olarak kötü bir durumdaydım, adeta bir maske takmış gibiydim ve kim olduğumu bilmiyordum.'

Yani anlayacağınız, Kendra başlangıçta kızına ve onun erkek arkadaşına gelen anonim tehdit mesajlarının kaynağını bulmak için bu işin içine girmiş. Ama bir noktadan sonra kontrolü kaybetmiş ve kendisi mesaj göndermeye başlamış.