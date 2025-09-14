Bir Yıl Boyunca Kızını Anonim Mesajlarla Taciz Eden Kadın Sebebini Açıkladı
Michigan’da yaşayan Kendra Licari, 13 yaşındaki kızı Lauryn ve onun o dönemdeki erkek arkadaşı Owen McKenny’ye bir yıl boyunca anonim tehdit mesajları göndermişti. Başta kimsenin açıklayamadığı bu olay, FBI’ın da devreye girmesiyle ortaya çıkmış ve mesajların anneden geldiği anlaşılmıştı. Kendra, şimdi Netflix’in belgesel serisi 'Unknown Number: The High School Catfish'te yaptığı açıklamayla eylemlerinin arkasındaki sebebi ilk kez kamuoyuna anlattı.
Kendra Licari, 13 yaşındaki kızı Lauryn Licari ve onun o dönemdeki erkek arkadaşı Owen McKenny’ye bir yıl boyunca anonim tehdit mesajları göndermesinin ardındaki gerçeği açıkladı.
Soruşturma sırasında Kendra’nın VPN kullanarak konumunu gizlediği ortaya çıktı.
Kendra, kızını neden taciz ettiğini Netflix belgeselinde şöyle dedi:
