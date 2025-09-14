onedio
Bir Yıl Boyunca Kızını Anonim Mesajlarla Taciz Eden Kadın Sebebini Açıkladı

Bir Yıl Boyunca Kızını Anonim Mesajlarla Taciz Eden Kadın Sebebini Açıkladı

Metehan Bozkurt
14.09.2025 - 12:40
14.09.2025 - 12:40

Michigan’da yaşayan Kendra Licari, 13 yaşındaki kızı Lauryn ve onun o dönemdeki erkek arkadaşı Owen McKenny’ye bir yıl boyunca anonim tehdit mesajları göndermişti. Başta kimsenin açıklayamadığı bu olay, FBI’ın da devreye girmesiyle ortaya çıkmış ve mesajların anneden geldiği anlaşılmıştı. Kendra, şimdi Netflix’in belgesel serisi 'Unknown Number: The High School Catfish'te yaptığı açıklamayla eylemlerinin arkasındaki sebebi ilk kez kamuoyuna anlattı.

Kendra Licari, 13 yaşındaki kızı Lauryn Licari ve onun o dönemdeki erkek arkadaşı Owen McKenny’ye bir yıl boyunca anonim tehdit mesajları göndermesinin ardındaki gerçeği açıkladı.

Kendra Licari, 13 yaşındaki kızı Lauryn Licari ve onun o dönemdeki erkek arkadaşı Owen McKenny’ye bir yıl boyunca anonim tehdit mesajları göndermesinin ardındaki gerçeği açıkladı.

2021 yılında Lauryn ve Owen, bilinmeyen bir numaradan sürekli tehdit mesajları almaya başladı. Günlük olarak bazen yaklaşık 10 ila 20 mesaj geliyordu. Başta olayın kaynağı tespit edilemedi; bu süreçte Lauryn’in annesi Kendra ve Owen’in annesi, okul yetkilileri ve yerel güvenlik güçleriyle iş birliği yaptı. Sonrasında FBI sürece dahil oldu ve tüm ipuçlarının Kendra’ya çıktığı ortaya çıktı.

Soruşturma sırasında Kendra’nın VPN kullanarak konumunu gizlediği ortaya çıktı.

Soruşturma sırasında Kendra’nın VPN kullanarak konumunu gizlediği ortaya çıktı.

Ancak FBI tüm IP adreslerini takip ederek mesajların kendisine ait olduğunu tespit etti. Kendra önce suçlamayı bir şekilde gençlerin üzerine attı, ancak daha sonra suçunu kabul etti. 2023’te iki küçük yaştaki kişiyi taciz suçundan suçlu bulundu ve en fazla beş yıl hapis cezası alabilecekti. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında serbest bırakıldı, ancak dava anlaşması gereği kızına yaklaşması yasaklandı.

Kendra, kızını neden taciz ettiğini Netflix belgeselinde şöyle dedi:

Kendra, kızını neden taciz ettiğini Netflix belgeselinde şöyle dedi:

'Mesaj atmayı bıraktıktan kısa bir süre sonra tekrardan başladım. Kendime sordum: 'Bunu ne kadar daha sürdüreceğim? Bir ebeveyn olarak ne yapmalıyım?' O sırada mesajlar göndererek kimin yaptığını bulmak istedim. Umarım gençler mesajları arkadaşlarıyla konuşur ve kaynağı bulmamı sağlayacak bir ipucu ortaya çıkar.'

Ancak başladığında durmakta zorlandığını da itiraf etti:

'Başlarda cevap arıyordum, sonra iş kontrolden çıktı. Adeta bir kar topu etkisi oldu, durmayı bilemedim. O anlarda ben farklı biriydim, mental olarak kötü bir durumdaydım, adeta bir maske takmış gibiydim ve kim olduğumu bilmiyordum.'

Yani anlayacağınız, Kendra başlangıçta kızına ve onun erkek arkadaşına gelen anonim tehdit mesajlarının kaynağını bulmak için bu işin içine girmiş. Ama bir noktadan sonra kontrolü kaybetmiş ve kendisi mesaj göndermeye başlamış.

