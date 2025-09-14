onedio
15-21 Eylül Haftasının Burçlara Göre En Şanslı Günleri

Metehan Bozkurt
14.09.2025 - 11:25

Evrenden gelen enerjilerle bu hafta şans sizin yanınızda. 16 Eylül Salı günü Yengeç burcundaki Ay, aynı burçta bulunan Jüpiter ile kavuşum yapacak ve haftaya kutsal bir şans enerjisi taşıyacak. Ayrıca 18 Eylül’de Merkür Terazi burcuna geçerken, evrene olan bağlantınız güçlenecek ve fırsatlar kapınızı çalmaya başlayacak. 19 Eylül’de Venüs’ün Başak burcuna geçişi ise finansal bereket ve hayallerin gerçekleşmesi için bazı güçlü işaretler olacak. Yeni Ay ve Güneş tutulması ile birleşen bu süreç, hayatınızda beklenmedik ama olumlu değişimlerin habercisi olacak.

İşte burçlara göre haftanın en şanslı günleri...

Koç

En şanslı gününüz: 19 Eylül, Cuma

Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle kendinize daha çok önem verme zamanı. Bu dönem, kariyerinizde yeni fırsatlar veya maaş artışı getirebilir. Kendinize ve sınırlarınıza odaklanın; hayatınıza değer katan ne varsa onu seçin.

Boğa

En şanslı gününüz: 20 Eylül, Cumartesi

Mali konularda pozitif gelişmeler kapıda. Ay’ın Başak burcundaki Jüpiter ile kavuşumu, finansal istikrarınızı güçlendirecek. İş veya yatırım alanında beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsiniz; bu da günlük yaşamınızı iyileştirme fırsatı sunacak.

İkizler

En şanslı gününüz: 18 Eylül, Perşembe

Merkür’ün Terazi burcuna geçişi, iletişiminizi güçlendiriyor ve hayatınıza daha fazla neşe, romantizm ve keyif katıyor. Yeni fırsatlar ve önemli konuşmalar sayesinde, yaşam kalitenizi artıracak adımlar atabilirsiniz.

Yengeç

En şanslı gününüz: 19 Eylül, Cuma

Venüs’ün Başak burcuna geçişi, profesyonel ve kişisel hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Hedeflerinize odaklanın ve adım adım ilerleyin; bu süreç, şansı sizinle buluşturacak.

Aslan

En şanslı gününüz: 18 Eylül, Perşembe

Karar vermek için acele etmeyin. Merkür’ün Terazi burcuna geçişi, teklif ve fırsatları değerlendirme konusunda size sabır ve objektiflik kazandırıyor. Bu, ruhunuza uygun bir yol seçmenizi sağlayacak.

Başak

En şanslı gününüz: 21 Eylül, Pazar

Yeni Ay ve Güneş tutulmasıyla hayatınızda köklü değişimler mümkün. Kendi inançlarınızı, hayallerinizi ve hedeflerinizi yeniden yapılandırmak için bu zamanı kullanın; beklenmedik gelişmeler sizi başarıya taşıyacak.

Terazi

En şanslı gününüz: 18 Eylül, Perşembe

Merkür’ün Terazi burcuna geçişi, sözlerin gücünü ön plana çıkarıyor. Hem romantik ilişkilerde hem de kariyer alanında kendinizi ifade etme zamanı. Düşüncelerinizi saklamayın, açık ve net olun.

Akrep

En şanslı gününüz: 19 Eylül, Cuma

Sosyal bağlantılarınız bu hafta şansınızı artırıyor. Venüs’ün Başak burcuna geçişi, destek almanız ve ilişkilerden güç kazanmanız için ideal. Çevrenizle aktif iletişim kurmak sizi bekleyen fırsatları beraberinde getirecek.

Yay

En şanslı gününüz: 21 Eylül, Pazar

Yeni Ay ve Güneş tutulmasıyla kariyer ve kişisel başarılarınız için büyük adımlar atabilirsiniz. Beklenmedik gelişmeler sizi ödüllendirecek; emeğinizin karşılığını almak için sabırlı olun.

Oğlak

En şanslı gününüz: 18 Eylül, Perşembe

Merkür’ün Terazi burcuna geçişi, iş birliğini ve ortak çalışmayı ön plana çıkarıyor. Bağımsız çalışmayı seven Oğlak burçları için bu, çevrelerinden destek alarak daha büyük başarılara ulaşmanın işareti.

Kova

En şanslı gününüz: 21 Eylül, Pazar

Yeni başlangıçlara açık olun. Virgo Yeni Ay ve Güneş tutulması, hayatınıza beklenmedik ama faydalı değişimler getiriyor. Kişisel ve profesyonel yolculuğunuzda güvenle ilerleyin; her şey olması gerektiği gibi gerçekleşiyor.

Balık

En şanslı gününüz: 20 Eylül, Cumartesi

Uranüs’ün etkisiyle değişim ve büyüme enerjisi sizi destekliyor. Ev, aile ve ilişkiler alanında gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu enerji, hayatınıza yeni bir yön vermeniz için fırsatlar sunuyor.

