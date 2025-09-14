15-21 Eylül Haftasının Burçlara Göre En Şanslı Günleri

Evrenden gelen enerjilerle bu hafta şans sizin yanınızda. 16 Eylül Salı günü Yengeç burcundaki Ay, aynı burçta bulunan Jüpiter ile kavuşum yapacak ve haftaya kutsal bir şans enerjisi taşıyacak. Ayrıca 18 Eylül’de Merkür Terazi burcuna geçerken, evrene olan bağlantınız güçlenecek ve fırsatlar kapınızı çalmaya başlayacak. 19 Eylül’de Venüs’ün Başak burcuna geçişi ise finansal bereket ve hayallerin gerçekleşmesi için bazı güçlü işaretler olacak. Yeni Ay ve Güneş tutulması ile birleşen bu süreç, hayatınızda beklenmedik ama olumlu değişimlerin habercisi olacak.

İşte burçlara göre haftanın en şanslı günleri...