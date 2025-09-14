Asla Gösteriş Yapmıyorlar: En Alçakgönüllü 5 Burç!

Duygusal yapısıyla bilinen Yengeç, insan ilişkilerinde gösterişten uzak ve içten davranır. Kendi değerini bilir ama bunu dile getirmez; daha çok sevdiklerinin mutluluğuyla tatmin olur. Onun için alçakgönüllülük, güven veren bir özellik haline gelir.